https://sputnik-georgia.ru/20220801/panikhida-po-pogibshim-v-gudauri-proydet-v-sobore-sameba-v-tbilisi-269067736.html

Панихида по погибшим в Гудаури пройдет в соборе Самеба в Тбилиси

Панихида по погибшим в Гудаури пройдет в соборе Самеба в Тбилиси

В связи с трагедией, отменены все торжественные мероприятия, посвященные Дню ангела Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго 01.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Гражданская панихида по погибшим во время крушения вертолета в горах Гудаури состоится в кафедральном собора Святой Троицы - Самеба в Тбилиси 2 августа, информацию распространяет Патриархия Грузии.Тела погибших доставят в собор утром во вторник в 09:30, вынос - в 14:00.В связи с трагедией, все торжественные мероприятия, посвященные Дню ангела Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, уже отменены.Каково состояние выжившего в результате трагедии в Гудаури парапланериста >>Также по информации Патриархии, во вторник во дворе собора Самтависи будет похоронен епископ Стависский и Каспский Дамиан, который скончался в субботу в результате ДТП. Авария произошла недалеко от села Марткопи Гардабанского района.Трагедия в горах ГудауриЧто касается трагедии в Гудаури, то, по официальной версии, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.На борту, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Все они погибли.МВД Грузии ввело временный запрет на парапланы >>Что касается парапланеристов, турист скончался на месте, инструктор остался в живых.В данный момент есть несколько версий крушения вертолета, в том числе его техническая неисправность. Точная причина будет известна после завершения экспертизы

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