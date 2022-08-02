https://sputnik-georgia.ru/20220802/deputat-ot-gruzinskoy-mechty-saakashvili-budet-otvechat-po-zakonu-269141365.html
Депутат от "Грузинской мечты": Саакашвили будет отвечать по закону
Депутат от "Грузинской мечты": Саакашвили будет отвечать по закону
Уход из политики Саакашвили является отголоском дискуссии внутри партии "Единое нацдвижение", заявил депутат 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T23:02+0400
2022-08-02T23:02+0400
2022-08-02T23:22+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
грузинская мечта
единое нацдвижение
арчил талаквадзе
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ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет отвечать за свои дела не по участию в политике, а по закону, заявил депутат правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе.Решение Саакашвили об уходе из политики и "Единого национального движения" 30 июля озвучил его адвокат Валерий Гелбахиани. Отбывающий тюремное наказание экс-президент с 12 мая находится в гражданской клинике. Семья, адвокаты и соратники Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его лечат ненадлежащим образом, состояние здоровья ухудшается, поэтому его нужно отправить на лечение за границу.При этом он отметил, что главным принципом должно быть верховенство закона."Какой бы ни была политическая повестка дня у различных политических партий и какие бы ни были политические взгляды на уровне личности, главное принцип верховенства закона", - сказал Талаквадзе.Он также отметил, что уход из политики Саакашвили является отголоском дискуссии внутри партии.Уход Саакашвили из политики не скажется на исполнении наказания - депутат >>"Из-за Михаила Саакашвили партия не могла обновится и сформировать новую повестку дня. Как видно сегодня эта дискуссия снова актуальна, и дискуссия об этом идет внутри "Национального движения". Это стратегия или тактика, то что сказали адвокаты, это отголосок всего этого", - сказал Талаквадзе.Соратник Саакашвили, председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал заявление адвоката экс-президента Михаила Саакашвили о его уходе из грузинской политики и "Единого национального движения" стратегией защиты. А в "Грузинской мечте" это известие отнесли к "тактическому маневру".Мелия выдал тактику адвокатов Саакашвили – мнение лидера "Грузинской мечты" >>Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, арчил талаквадзе
Депутат от "Грузинской мечты": Саакашвили будет отвечать по закону
23:02 02.08.2022 (обновлено: 23:22 02.08.2022)
Уход из политики Саакашвили является отголоском дискуссии внутри партии "Единое нацдвижение", заявил депутат
ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет отвечать за свои дела не по участию в политике, а по закону, заявил депутат правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе.
Решение Саакашвили об уходе из политики и "Единого национального движения" 30 июля озвучил его адвокат Валерий Гелбахиани. Отбывающий тюремное наказание экс-президент с 12 мая находится в гражданской клинике. Семья, адвокаты и соратники Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его лечат ненадлежащим образом, состояние здоровья ухудшается, поэтому его нужно отправить на лечение за границу.
"Будет ли включен Саакашвили в политику или нет, это не изменит законодательства Грузии, и он будет отвечать по правилам, установленным законодательством, а не по правилу, когда он решит дистанцироваться от политики", - сказал Талаквадзе.
При этом он отметил, что главным принципом должно быть верховенство закона.
"Какой бы ни была политическая повестка дня у различных политических партий и какие бы ни были политические взгляды на уровне личности, главное принцип верховенства закона", - сказал Талаквадзе.
Он также отметил, что уход из политики Саакашвили является отголоском дискуссии внутри партии.
"Из-за Михаила Саакашвили партия не могла обновится и сформировать новую повестку дня. Как видно сегодня эта дискуссия снова актуальна, и дискуссия об этом идет внутри "Национального движения". Это стратегия или тактика, то что сказали адвокаты, это отголосок всего этого", - сказал Талаквадзе.
Соратник Саакашвили, председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал заявление адвоката экс-президента Михаила Саакашвили о его уходе из грузинской политики и "Единого национального движения" стратегией защиты. А в "Грузинской мечте" это известие отнесли к "тактическому маневру".
Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.