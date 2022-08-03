https://sputnik-georgia.ru/20220803/glav-evrosoveta-i-evroparlamenta-poprosili-poruchitsya-za-saakashvili-269162563.html

Глав Евросовета и Европарламента попросили поручится за Саакашвили

Глав Евросовета и Европарламента попросили поручится за Саакашвили

Пачкория утверждает, что исходя из нынешнего состояния здоровья Саакашвили есть риск возникновения инвалидности 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T15:36+0400

2022-08-03T15:36+0400

2022-08-03T15:38+0400

новости

в мире

грузия

михаил саакашвили

валерий гелашвили

сандро гиргвлиани

украина

грузинская мечта

тбилисский городской суд

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264636572_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a81e04dfb3896740a641f02f1e955432.jpg

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Основатель Ассоциации клиник Грузии Вили Пачкория обратился к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсола с просьбой поручиться за осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж.Приговоренный к тюремному заключению экс-президент Грузии с 12 мая находится в гражданской клинике. Семья, адвокаты и соратники Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его лечат ненадлежащим образом, состояние здоровья ухудшается, поэтому его нужно отправить за границу.Пачкория утверждает, что исходя из нынешнего состояния здоровья Саакашвили есть риск возникновения инвалидности."Согласно заключениям Народного защитника Грузии и других независимых экспертов: у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, диагностировано 14 различных заболеваний, состояние больного стабильно тяжелое, наблюдается высокая риск развития корсаковского синдрома, что приведет к инвалидности пациента", - говорится в письме.Пачкория считает, что в Грузии практически невозможно вести пациента с психологическим стрессом и полиорганной недостаточностью (дисфункцией) из-за дефицита человеческих и материально-технических ресурсов надлежащей квалификации.Депутат: власти Грузии заключили сделку с Саакашвили>>" Его полноценное лечение и реабилитация возможны только за границей", - отметил автор письма.Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани. Приговоры были вынесены ему заочно.Депутат от "Грузинской мечты": Саакашвили будет отвечать по закону>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Он вернулся на родину спустя восемь лет, в преддверии выборов в местные органы власти, чтобы поддержать основанную им в прошлом партию "Единое национальное движение".Ранее 30 июля адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что экс-президента больше не интересует грузинская политика. Причиной принятого экс-президентом решения уйти из грузинской политики и разорвать связи с "Единым национальным движением", по словам адвоката, является спасение и сохранение его жизни.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, грузия, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, украина, грузинская мечта, тбилисский городской суд, европарламент