https://sputnik-georgia.ru/20220803/natsbank-gruzii-sokhranil-zhestkuyu-monetarnuyu-politiku-269154583.html

Нацбанк Грузии сохранил жесткую монетарную политику

Нацбанк Грузии сохранил жесткую монетарную политику

Нацбанк не исключил еще большего ужесточения ставки рефинансирования в будущем 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T13:19+0400

2022-08-03T13:19+0400

2022-08-03T13:27+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%, говорится в сообщении на сайте регулятора.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Как отметил Нацбанк, высокая инфляция и инфляционные риски остаются глобальным вызовом последнего времени. Уровень инфляции в Грузии в июле составил 11,5% при целевом показателе 3%.Причиной высокой инфляции является эффект антироссийских санкций и проблемы с поставками продукции, что повлекло мировой рост цен на продовольствие, сырье и энергоресурсы, который отразился и на Грузии.С учетом именно этих факторов Комитет оставил ставку рефинансирования на высоком уровне.В целом под влиянием этих факторов, как считает Нацбанк, инфляция в текущем и следующем году будет иметь тенденцию к снижению, хотя и более медленными темпами по сравнению с предыдущим прогнозом, и при прочих равных условиях приблизится к целевому уровню с середины 2023 года."Инфляционные риски усиливаются еще и тем, что на фоне произошедших один за другим шоков инфляция длительное время отклонена от целевого уровня", – сказано в сообщении Нацбанка.Премьер Грузии: положительная динамика роста экономики продолжится>>При этом регулятор не исключил, что ставка рефинансирования будет ужесточена в будущем или сохранена на текущем уровне в течение более длительного периода времени."Монетарная политика будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски повышения инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены. В случае роста инфляционных ожиданий и/или возникновения дополнительного давления на цены со стороны спроса, возможно, будет необходимо еще большее ужесточение монетарной политики", – отметил Нацбанк.Гарибашвили прокомментировал отчет Fitch по Грузии>>Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса.Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 14 сентября.

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экономика, грузия, новости, национальный банк, ставка рефинансирования