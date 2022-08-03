https://sputnik-georgia.ru/20220803/papuashvili-utverzhdeniya-o-zavisimosti-gruzii-ot-rossii---chast-kampanii-269172975.html

Папуашвили: утверждения о зависимости Грузии от России – часть кампании

Папуашвили: утверждения о зависимости Грузии от России – часть кампании

НПО изучила данные о торговых отношениях с Россией, российских туристах, денежных переводах, регистрации российских компаний в Грузии 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T19:43+0400

2022-08-03T19:43+0400

2022-08-03T20:02+0400

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шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал частью антиправительственной кампании исследование одной из неправительственных организаций о росте экономической зависимости Грузии от России на фоне событий на Украине.К такому заключению авторы исследования пришли после того, как сравнили показатели за январь-июнь 2022 года с данными предыдущих лет о торговых отношениях с Россией, российских туристах, денежных переводах, прямых иностранных инвестициях и регистрации российских компаний в Грузии. Согласно исследованию, в январе-июне 2022 года Грузия от денежных переводов, туризма и экспорта товаров в Россию получила прибыль в размере около 1,2 миллиарда долларов, что в 2,5 раз больше данных за аналогичный период 2021 года. Кроме того, это на 36% больше, чем до пандемии в 2019 году."Это означает, что экономическая зависимость Грузии от России растет в последние годы", – говорится в исследовании, и отмечено, что это опасно для Грузии. Служба доходов Грузии опровергла информацию о бесконтрольном въезде россиян>>Это в основном связано с ростом денежных переводов. В первом полугодии сумма денежных переводов в Грузию из РФ выросла в 6,5 раза и составила 678 миллионов.При этом экспорт сократился, а именно на 2,8% и составил 256 миллионов долларов. После начала конфликта на Украине, в марте-июне, экспорт сократился на 16%.Доля России в импорте пшеницы и муки в Грузию в первом полугодии составила 95%.В исследовании также сказано, что темпы роста количества российских визитеров существенно ускорились – в первом полугодии страну посетили 247 тысяч россиян. Хотя это втрое меньше, чем в 2019 году. Мэр Тбилиси приветствует наплыв туристов, в том числе из России>>С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6,4 тысячи российских компаний, что в семь раз превышает показатель 2021 года. 93% этих компаний – индивидуальные предприниматели, что означает, что часть российских граждан переехала в Грузию жить и делать бизнес.Всего в Грузии зарегистрировано около 13,5 тысячи российских компаний, сказано в исследовании.

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грузия, новости, украина, шалва папуашвили