https://sputnik-georgia.ru/20220803/stroitelstvo-v-kredit-obyavleny-usloviya-novogo-tendera-269143006.html

Строительство в кредит: объявлены условия нового тендера

Строительство в кредит: объявлены условия нового тендера

Компания-победитель получит деньги не сразу, а в течение четырех лет, с 2022 по 2026 год, траншами из государственного бюджета 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T09:41+0400

2022-08-03T09:41+0400

2022-08-03T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Правительство Грузии объявило тендер на обустройство водоснабжения в курортном городе Цхалтубо и ряде сел, средства для работ государство будет выплачивать в течение четырех лет.По условиям тендера, компания-победитель должна отремонтировать систему водоснабжения в Цхалтубо и в трех селах района: Гумбра, Терналиса и Гвиштиби. Заказчиком проекта является "Компания объединенного водоснабжения Грузии".Начальная стоимость услуг – 35,7 миллиона лари, однако компания-победитель получит деньги не сразу, а в течение четырех лет, с 2022 по 2026 год, траншами из государственного бюджета. Каждый транш будет соответствовать завершению определенного этапа работ, говорится в условиях тендера.Строительство в кредит: в Грузии объявлен первый тендер >>О программе строительства в кредит правительство заявило в начале этого года. В рамках этой программы, по инициативе премьера, правительство выступит гарантом перед банками для компаний, строящих для государства, а после в течение трех-пяти лет вернет им деньги.Правительство ожидает от проекта инвестиций от 500 миллионов до 1 миллиарда лари. При этом, в случае заинтересованности бизнеса, инициатива поможет за 2-3 года решить проблему с жильем для вынужденных переселенцев, а также улучшить государственную инфраструктуру.Строительство в кредит и решение проблемы безработицы – власти Грузии наметили планы >>Между тем, в самом строительном секторе к инициативе премьер-министра отнеслись скептически. Представители частного сектора говорят о необходимости наличия гарантий возвращения денег и создания дополнительных рычагов во избежание убытков для компаний.

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грузия, новости, экономика, строительство, правительство грузии