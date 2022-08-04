https://sputnik-georgia.ru/20220804/lider-gruzinskoy-mechty-v-strane-idet-ksenofobskaya-kampaniya-269201448.html
Лидер "Грузинской мечты": в стране идет ксенофобская кампания
Лидер "Грузинской мечты": в стране идет ксенофобская кампания
Цель компании - как-нибудь поспособствовать разжиганию войны, заявил лидер правящей партии 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T19:43+0400
2022-08-04T19:43+0400
2022-08-04T19:43+0400
грузия
новости
политика
россия
ираклий кобахидзе
туризм
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 4 авг - Sputnik. В Грузии проводится ксенофобская кампания против туристов, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.По его словам, частью этой кампании, является и информация неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" о растущем числе в стране компаний, открываемых россиянами ." Их цель одна – как-нибудь поспособствовать разжиганию войны, чего мы не допустим", - сказал Кобахидзе.В январе-июне 2022 года Грузию посетили 247,1 тысячи граждан России, что на 463,7% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и на 64,3% меньше, чем до пандемии в 2019-м.Служба доходов Грузии опровергла информацию о бесконтрольном въезде россиян>>Накануне одна из неправительственных организаций обнародовала исследование, согласно которому экономическая зависимость Грузии от России растет на фоне событий на Украине.К такому заключению авторы исследования пришли после того, как сравнили показатели за январь-июнь 2022 года с данными предыдущих лет о торговых отношениях с Россией, российских туристах, денежных переводах, прямых иностранных инвестициях и регистрации российских компаний в Грузии.Мэр Тбилиси приветствует наплыв туристов, в том числе из России>>Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал это частью антиправительственной кампании, якобы Грузия зависит от России и отстраняется от Запада.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, россия, ираклий кобахидзе, туризм, обострение ситуации вокруг украины 2022
Лидер "Грузинской мечты": в стране идет ксенофобская кампания
Цель компании - как-нибудь поспособствовать разжиганию войны, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 4 авг - Sputnik. В Грузии проводится ксенофобская кампания против туристов, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.
Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.
"Туризм – главнейшей направление нашей экономики и распространяется много фейков на эту тему В частности один телеканал заявил, что сегодня в Грузии число русских туристов 10% от населения Грузии, это ложь. Если взять цифры – не будет и одного процента. В целом в страну въехало, вместе с уже выехавшими 242 человека, это ксенофобская кампания которая полностью основана на лжи", - сказал Кобахидзе журналистам.
По его словам, частью этой кампании, является и информация неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" о растущем числе в стране компаний, открываемых россиянами .
" Их цель одна – как-нибудь поспособствовать разжиганию войны, чего мы не допустим", - сказал Кобахидзе.
В январе-июне 2022 года Грузию посетили 247,1 тысячи граждан России, что на 463,7% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и на 64,3% меньше, чем до пандемии в 2019-м.
Накануне одна из неправительственных организаций обнародовала исследование, согласно которому экономическая зависимость Грузии от России растет на фоне событий на Украине.
К такому заключению авторы исследования пришли после того, как сравнили показатели за январь-июнь 2022 года с данными предыдущих лет о торговых отношениях с Россией, российских туристах, денежных переводах, прямых иностранных инвестициях и регистрации российских компаний в Грузии.
Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал это частью антиправительственной кампании, якобы Грузия зависит от России и отстраняется от Запада.