https://sputnik-georgia.ru/20220804/lider-gruzinskoy-mechty-v-strane-idet-ksenofobskaya-kampaniya-269201448.html

Лидер "Грузинской мечты": в стране идет ксенофобская кампания

Лидер "Грузинской мечты": в стране идет ксенофобская кампания

Цель компании - как-нибудь поспособствовать разжиганию войны, заявил лидер правящей партии 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T19:43+0400

2022-08-04T19:43+0400

2022-08-04T19:43+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 4 авг - Sputnik. В Грузии проводится ксенофобская кампания против туристов, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.По его словам, частью этой кампании, является и информация неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" о растущем числе в стране компаний, открываемых россиянами ." Их цель одна – как-нибудь поспособствовать разжиганию войны, чего мы не допустим", - сказал Кобахидзе.В январе-июне 2022 года Грузию посетили 247,1 тысячи граждан России, что на 463,7% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и на 64,3% меньше, чем до пандемии в 2019-м.Служба доходов Грузии опровергла информацию о бесконтрольном въезде россиян>>Накануне одна из неправительственных организаций обнародовала исследование, согласно которому экономическая зависимость Грузии от России растет на фоне событий на Украине.К такому заключению авторы исследования пришли после того, как сравнили показатели за январь-июнь 2022 года с данными предыдущих лет о торговых отношениях с Россией, российских туристах, денежных переводах, прямых иностранных инвестициях и регистрации российских компаний в Грузии.Мэр Тбилиси приветствует наплыв туристов, в том числе из России>>Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал это частью антиправительственной кампании, якобы Грузия зависит от России и отстраняется от Запада.

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грузия, новости, политика, россия, ираклий кобахидзе, туризм, обострение ситуации вокруг украины 2022