https://sputnik-georgia.ru/20220804/mdinaradze-obvinil-ombudsmena-gruzii-v-radikalizme-i-podderzhke-natsdvizheniya-269197742.html

Мдинарадзе обвинил омбудсмена Грузии в радикализме и поддержке "Нацдвижения"

Мдинарадзе обвинил омбудсмена Грузии в радикализме и поддержке "Нацдвижения"

Для избрания нового омбудсмена необходима поддержка минимум 90 депутатов, а у "Грузинской мечты" - всего 80 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T18:18+0400

2022-08-04T18:18+0400

2022-08-04T18:25+0400

грузия

политика

новости

нино ломджария

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24755/13/247551338_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_f074878819dec8e62edac5b1b83009e6.jpg

ТБИЛИСИ, 4 авг - Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария вела радикальную деятельность и была опорой самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. По Конституции, она не может быть избрана на второй срок. Для избрания нового омбудсмена необходима поддержка минимум 90 депутатов, а у правящей "Грузинской мечты" на сегодняшний день всего 80.По его словам, при выборе кандидатуры Ломджария "Грузинская мечта" не рассчитывала на то, что она будет "их человеком". В правящей партии рассчитывали на критику с ее стороны, но не столь явную поддержку "Национального движения"."Мы точно знали, что она будет критиковать нас. Мы смирились с этим. Критика приемлема, даже если она очень резкая, субъективная или вообще выходит за рамки объективности", — сказал Мдинарадзе.Оппозиционеры настаивают на возвращении Иванишвили в политику>>Депутат подчеркнул, что знал о тесных контактах Ломджария с членами "Нацдвижения", но не ожидал, что она "встанет на митинге и потребует создания технического правительства". С требованием об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров на основе национального согласия выступили организаторы многотысячной акции - народное движение, учрежденное молодежной организацией "Стыдно". Акция прошла 24 июня, спустя неделю после того, как Евросоюз объявил о решении повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата. Это желание захвата власти - спикер парламента о техническом Кабмине в Грузии>>Что касается Народного защитника, у "Грузинской мечты" нет кандидатуры на пост, заявил Мдинарадзе. Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена – единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, нино ломджария, грузинская мечта