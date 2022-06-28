https://sputnik-georgia.ru/20220628/eto-zhelanie-zakhvata-vlasti---spiker-parlamenta-o-tekhnicheskom-kabmine-v-gruzii-267960056.html
Это желание захвата власти - спикер парламента о техническом Кабмине в Грузии
Это желание захвата власти - спикер парламента о техническом Кабмине в Грузии
В нашей стране никто не сможет обойти стороной демократию, заявил Папуашвили 28.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-28T16:00+0400
2022-06-28T16:00+0400
2022-06-28T16:02+0400
грузия
политика
новости
грузинская мечта
единое нацдвижение
правительство грузии
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Техническое правительство не что иное, как еще одно желание захватить власть в обход демократии и демократических процедур, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", в пятницу на многотысячном митинге выдвинуло требование об отставке правительства в течение недели и создании в стране нового технократического кабинета министров на основе национального согласия. В противном случае, движение пригрозило бессрочными акциями протеста.Эти политические группы и организации не хотят, чтобы "Грузинская мечта" была у власти, однако, по словам Папуашвили, "демократия так не работает"."Демократия работает выборами, и так, как избиратель, народ решит на выборах, все должны следовать этому - будь то политическая партия, неправительственная организация, активисты и т.д. ", - отметил Папуашвили.Это называется демократией, которая во время парламентских выборов 2020 года решила и распределила между партиями тот политический вес, как того пожелал грузинский народ, и все должны уважать волю грузинского народа, отметил Папуашвили.Оппозиционный депутат парламента Грузии раскритиковал требования протестующих >>По словам главы грузинского законодательного органа, на выборах народ принял решение, что большинство должно быть у "Грузинской мечты" и правительство должна укомплектовать "Грузинская мечта".Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров."Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии >>Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Техническое правительство принесет Грузии только хаос – вице-спикер парламента >>Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, грузинская мечта, единое нацдвижение, правительство грузии, шалва папуашвили
Это желание захвата власти - спикер парламента о техническом Кабмине в Грузии
16:00 28.06.2022 (обновлено: 16:02 28.06.2022)
В нашей стране никто не сможет обойти стороной демократию, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Техническое правительство не что иное, как еще одно желание захватить власть в обход демократии и демократических процедур, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", в пятницу на многотысячном митинге выдвинуло требование об отставке правительства в течение недели и создании в стране нового технократического кабинета министров на основе национального согласия. В противном случае, движение пригрозило бессрочными акциями протеста.
"Эти разговоры означают идти по тому же кругу, по той спирали, которая называется захватом власти в обход демократии, чего они, безусловно, как не смогли в другой раз, не смогут сделать и сейчас. В нашей стране никто не сможет обойти стороной демократию", - заявил Папуашвили журналистам.
Эти политические группы и организации не хотят, чтобы "Грузинская мечта" была у власти, однако, по словам Папуашвили, "демократия так не работает".
"Демократия работает выборами, и так, как избиратель, народ решит на выборах, все должны следовать этому - будь то политическая партия, неправительственная организация, активисты и т.д. ", - отметил Папуашвили.
Это называется демократией, которая во время парламентских выборов 2020 года решила и распределила между партиями тот политический вес, как того пожелал грузинский народ, и все должны уважать волю грузинского народа, отметил Папуашвили.
По словам главы грузинского законодательного органа, на выборах народ принял решение, что большинство должно быть у "Грузинской мечты" и правительство должна укомплектовать "Грузинская мечта".
"А сейчас некоторые партии и НПО нам говорят, что нет, правительство должно быть укомплектовано не согласно решению народа, а так, как того посчитают нужным несколько представителей самопровозглашенной демократической элиты", - добавил он.
Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.
Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.
Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.
Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".
На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.