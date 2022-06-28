https://sputnik-georgia.ru/20220628/eto-zhelanie-zakhvata-vlasti---spiker-parlamenta-o-tekhnicheskom-kabmine-v-gruzii-267960056.html

Это желание захвата власти - спикер парламента о техническом Кабмине в Грузии

Это желание захвата власти - спикер парламента о техническом Кабмине в Грузии

В нашей стране никто не сможет обойти стороной демократию, заявил Папуашвили 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T16:00+0400

2022-06-28T16:00+0400

2022-06-28T16:02+0400

грузия

политика

новости

грузинская мечта

единое нацдвижение

правительство грузии

шалва папуашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/12/252352026_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c82f07ef0ff5fc35e41337a8ee337c35.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Техническое правительство не что иное, как еще одно желание захватить власть в обход демократии и демократических процедур, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", в пятницу на многотысячном митинге выдвинуло требование об отставке правительства в течение недели и создании в стране нового технократического кабинета министров на основе национального согласия. В противном случае, движение пригрозило бессрочными акциями протеста.Эти политические группы и организации не хотят, чтобы "Грузинская мечта" была у власти, однако, по словам Папуашвили, "демократия так не работает"."Демократия работает выборами, и так, как избиратель, народ решит на выборах, все должны следовать этому - будь то политическая партия, неправительственная организация, активисты и т.д. ", - отметил Папуашвили.Это называется демократией, которая во время парламентских выборов 2020 года решила и распределила между партиями тот политический вес, как того пожелал грузинский народ, и все должны уважать волю грузинского народа, отметил Папуашвили.Оппозиционный депутат парламента Грузии раскритиковал требования протестующих >>По словам главы грузинского законодательного органа, на выборах народ принял решение, что большинство должно быть у "Грузинской мечты" и правительство должна укомплектовать "Грузинская мечта".Вопрос об отставке правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Ранее Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров."Это несерьезно" – вице-премьер об отставке главы правительства Грузии >>Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Техническое правительство принесет Грузии только хаос – вице-спикер парламента >>Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, грузинская мечта, единое нацдвижение, правительство грузии, шалва папуашвили