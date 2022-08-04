https://sputnik-georgia.ru/20220804/oppozitsionery-nastaivayut-na-vozvraschenii-ivanishvili-v-politiku-269188873.html

Оппозиционеры настаивают на возвращении Иванишвили в политику

Оппозиционеры настаивают на возвращении Иванишвили в политику

Политическую погоду Грузии определяют две противоборствующие силы, заявили депутаты 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T13:20+0400

2022-08-04T13:20+0400

2022-08-04T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Депутаты от оппозиционных партий "Гирчи" и "Граждане" назвали три шага, выполнение которых обеспечит искоренение поляризации, что является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.По мнению депутатов, пора завершить в грузинской политике практику бессмысленного противостояния и создания образа врага из оппонентов. В настоящее время политическую погоду Грузии определяют две противоборствующие силы, повесткой дня которых является не решение проблем, а противостояние и удовлетворение своих политических амбиций.Одним из шагов для искоренения поляризации депутаты назвали возвращение в политику основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьера страны Бидзины Иванишвили."Иванишвили приоткрыл завесу тайны" - представители власти о письме экс-премьера>>"Необходимо, чтобы все формальные политические акторы, особенно такие влиятельные, как Бидзина Иванишвили, вернулись в политическое пространство Грузии, и как субъект принятия политических решений вместе со своей политической командой взял на себя ответственность, и в рамках этой ответственности принял участие в следующих парламентских выборах", – говорится в заявлении.По словам авторов заявления, последние политические события показали, что Иванишвили "не далек от грузинской политики".Несмотря на то, что Иванишвили еще в январе 2021 года заявил об уходе из политики, оппозиционеры настаивают на том, что он продолжает управлять страной, но уже из-за кулис.В парламенте Грузии создадут рабочие группы для выполнения 12 условий Евросоюза>>Более того, 9 июня Европарламент приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.В заявлении депутатов также говорится о том, что для достижения деполяризации в Грузии необходимо принятие хотя бы во втором чтении поправок в Конституцию о снижением избирательного барьера до 2% и проведении предстоящих парламентских выборов полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам.Еще одним важнейшим шагом, по мнению депутатов, является уход осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили как фактора из грузинской политической среды.Адвокат Саакашвили уже заявил, что экс-президента больше не интересует грузинская политика, поэтому он покидает ее ради сохранения и спасения своей жизни. Семья, адвокаты и соратники Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его лечат ненадлежащим образом, состояние здоровья ухудшается, поэтому его нужно отправить на лечение за границу.Глав Евросовета и Европарламента попросили поручится за Саакашвили>>Отбывающий тюремное наказание Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике.Депутаты отметили, что выполнение 12 рекомендаций Евросоюза является единственным условием получения Грузией статуса страны-кандидата в Евросоюз, что поддерживает 85% населения страны.Авторами заявления являются вице-спикер парламента Грузии Леван Иоселиани, а также депутаты Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили, Алеко Элисашвили, Герман Сабо и Александр Раквиашвили.

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политика, новости, грузия, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, алеко элисашвили, европарламент, евросоюз