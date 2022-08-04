https://sputnik-georgia.ru/20220804/tsertsvadze-smertnost-sredi-bolnykh-koronavirusom-v-gruzii-vpervye-nizhe-1-269184525.html

Церцвадзе: смертность среди больных коронавирусом в Грузии впервые ниже 1%

Церцвадзе: смертность среди больных коронавирусом в Грузии впервые ниже 1%

Эпидемиологи полагают, что Грузия войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T11:12+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. В Грузии впервые показатель смертности инфицированных коронавирусом пациентов опустился ниже 1% и составил 0,99%, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.По его словам, показатель смертности среди инфицированных коронавирусом, так называемый CFR (case fatality rate), является основным индикатором эффективности клинического управления COVID-19. Показатель Грузии находится ниже, чем в 112 странах мира.Церцвадзе отметил, что смело можно сказать, что в Грузии безопасность населения в надежных руках. Данные последних четырех месяцев показали, в Грузии смертность на один миллион населения намного меньше, чем в США, Европе и странах остального мира, в том числе, среди таких признанных в плане управления коронавирусом стран, как Германия, Япония и другие.При этом он добавил, что коронавирус никуда не ушел и, предположительно, еще долго будет с человечеством, как одна из респираторных инфекций.Соответственно, по словам Церцвадзе, все должны научиться жить с COVID, при помощи правильного эпидемиологического и клинического управления сохранить на минимальной отметке показатель смертности, и пресечь негативное влияние на качество жизни и экономику.Церцвадзе также отметил, что рост количества новых случаев коронавируса наблюдается во всем мире – в день до миллиона новых случаев и более двух тысяч летальных исходов.Рост новых случаев COVID наблюдается и в Грузии, в день выявляют от 1,5 до 1,7 тысячи зараженных.Церцвадзе считает, что наряду с увеличением темпов вакцинации необходима своевременная диагностика, обращение к врачу и начало лечения.В течение последних месяцев ни один инфицированный коронавирусом пациент, в том числе пожилые люди или тяжело больные хроническими заболеваниями, в случае своевременной диагностики и лечения не умирал, более того, их состояние резко не ухудшалось.Какой будет следующая волна коронавируса в Грузии?>>Как говорят эпидемиологи, Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 11 802.Тем не менее нагрузка на клиники не возросла исходя из того, что заболевание в случае новых подтипов "омикрона" В.А.4 и В.А.5 протекают довольно легко и большая часть граждан обходится без госпитальной помощи.По утверждению экспертов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю>>Эпидемиологи полагают, что Грузия войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 698 020 случаев инфицирования, 16 869 скончались. На данный момент в стране показатель положительно увеличился до 15,47.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.

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общество, грузия, новости, сша, европа, германия, коронавирус covid-19, тенгиз церцвадзе