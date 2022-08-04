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Все имеют право задавать вопросы послу США - депутат "Грузинской мечты"
Все имеют право задавать вопросы послу США - депутат "Грузинской мечты"
Цагареишвили уверен, что вопросы не вредят внешним связям Грузии 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T16:37+0400
2022-08-04T16:37+0400
2022-08-04T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг - Sputnik. Задавать вопросы и требовать ответы, в том числе от посла США Келли Дегнан, - право любого гражданина в демократической стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили, комментируя письмо оппозиционных депутатов.Депутаты, среди которых представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", "Для Грузии", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", обратились к правящей партии с открытым письмом и потребовали прекратить "клеветническую и дезинформационную кампанию" в адрес США и Евросоюза.При этом он отметил, что вопросы не вредят внешним связям Грузии."Закрытые и кулуарные разговоры за спиной общества я считаю неоправданными. Возникают легитимные вопросы, на которые нужны ответы. Также легитимно и требование ответов", - сказал Цагареишвили."Ей есть, что скрывать" – депутат о после США в Грузии>>Посол США является главным адресатом заявлений покинувших "Грузинскую мечту" депутатов. Они формулировкой своих вопросов к послу США практически обвинили ее в оказании давления на судью по делу гендиректора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и в шантаже основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Бидзины Иванишвили в целях вовлечения Грузии в войну.Кроме того, они обвинили Дегнан в поощрении направленной на вовлечение Грузии в войну риторики части оппозиции и неправительственного сектора. Последние связывают подобные заявления со сменой правящей партией прозападного курса Грузии.Депутат: не задавать вопросы послу США - это рабская психология >>Четверо депутатов парламента Грузии покинули "Грузинскую мечту", чтобы свободно высказывать свое мнение и предоставлять обществу больше информации, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.
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политика, грузия, новости, келли дегнан, бидзина иванишвили, сша, украина, грузинская мечта
Все имеют право задавать вопросы послу США - депутат "Грузинской мечты"
16:37 04.08.2022 (обновлено: 16:45 04.08.2022)
Цагареишвили уверен, что вопросы не вредят внешним связям Грузии
ТБИЛИСИ, 4 авг - Sputnik. Задавать вопросы и требовать ответы, в том числе от посла США Келли Дегнан, - право любого гражданина в демократической стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили, комментируя письмо оппозиционных депутатов.
Депутаты, среди которых представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", "Для Грузии", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", обратились к правящей партии с открытым письмом и потребовали прекратить "клеветническую и дезинформационную кампанию" в адрес США и Евросоюза.
"Между оскорблением и вопросом есть большая разница, которую наши оппоненты не замечают. Задавать вопросы – право каждого гражданина, поэтому как свои, так и чужие должны смириться, что такие вопросы будут", - сказал Цагареишвили.
При этом он отметил, что вопросы не вредят внешним связям Грузии.
"Закрытые и кулуарные разговоры за спиной общества я считаю неоправданными. Возникают легитимные вопросы, на которые нужны ответы. Также легитимно и требование ответов", - сказал Цагареишвили.
Посол США является главным адресатом заявлений покинувших "Грузинскую мечту" депутатов. Они формулировкой своих вопросов к послу США практически обвинили ее в оказании давления на судью по делу гендиректора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и в шантаже основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Бидзины Иванишвили в целях вовлечения Грузии в войну.
Кроме того, они обвинили Дегнан в поощрении направленной на вовлечение Грузии в войну риторики части оппозиции и неправительственного сектора. Последние связывают подобные заявления со сменой правящей партией прозападного курса Грузии.
Четверо депутатов парламента Грузии покинули "Грузинскую мечту", чтобы свободно высказывать свое мнение и предоставлять обществу больше информации, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.