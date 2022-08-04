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Все имеют право задавать вопросы послу США - депутат "Грузинской мечты"

Все имеют право задавать вопросы послу США - депутат "Грузинской мечты"

Цагареишвили уверен, что вопросы не вредят внешним связям Грузии 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T16:37+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг - Sputnik. Задавать вопросы и требовать ответы, в том числе от посла США Келли Дегнан, - право любого гражданина в демократической стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили, комментируя письмо оппозиционных депутатов.Депутаты, среди которых представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", "Для Грузии", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", обратились к правящей партии с открытым письмом и потребовали прекратить "клеветническую и дезинформационную кампанию" в адрес США и Евросоюза.При этом он отметил, что вопросы не вредят внешним связям Грузии."Закрытые и кулуарные разговоры за спиной общества я считаю неоправданными. Возникают легитимные вопросы, на которые нужны ответы. Также легитимно и требование ответов", - сказал Цагареишвили."Ей есть, что скрывать" – депутат о после США в Грузии>>Посол США является главным адресатом заявлений покинувших "Грузинскую мечту" депутатов. Они формулировкой своих вопросов к послу США практически обвинили ее в оказании давления на судью по делу гендиректора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и в шантаже основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Бидзины Иванишвили в целях вовлечения Грузии в войну.Кроме того, они обвинили Дегнан в поощрении направленной на вовлечение Грузии в войну риторики части оппозиции и неправительственного сектора. Последние связывают подобные заявления со сменой правящей партией прозападного курса Грузии.Депутат: не задавать вопросы послу США - это рабская психология >>Четверо депутатов парламента Грузии покинули "Грузинскую мечту", чтобы свободно высказывать свое мнение и предоставлять обществу больше информации, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.

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