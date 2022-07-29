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"Ей есть, что скрывать" – депутат о после США в Грузии

"Ей есть, что скрывать" – депутат о после США в Грузии

Депутат Созар Субари поинтересовался деталями встречи американского посла с ушедшим из политики Бидзиной Иванишвили 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T20:30+0400

2022-07-29T20:30+0400

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грузия

политика

бидзина иванишвили

созар субари

сша

украина

грузинская мечта

келли дегнан

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Покинувшие правящую "Грузинскую мечту" депутаты продолжают задавать послу США в Грузии Келли Дегнан вопросы по самым острым темам.На этот раз автором открытого письма стал депутат парламента Грузии Созар Субари. Он поинтересовался, выразила ли Дегнан недовольство позицией грузинских властей касательно конфликта на Украине на встрече с основателем "Грузинской мечты", экс-премьером Бидзиной Иванишвили.Субари также поинтересовался, на почве этого недовольства потребовала ли Дегнан возвращения Иванишвили в политику и требовала ли она от него, чтобы Грузия ввела санкции против России.Изначально, по его словам, Дегнан избегала прямого ответа на вопрос о встрече с Иванишвили после начала конфликта на Украине. Посол подтвердила эту информацию только после того, как Иванишвили прервал долгое молчание и среди прочего сказал, что 21 марта встречался с ней. Ряды "Грузинской мечты" в парламенте редеют>>"Сейчас она говорит туманными фразами о сути этой встречи. То, что эта встреча не касалась "стратегического партнерства Грузии и США и усилий США по поддержке в Грузии экономики, безопасности и развития демократии" понятно даже ребенку", - сказал Субари. При этом он назвал неправдоподобными слова посла США о том, что у нее была личная встреча с Иванишвили. Это, по словам депутата, "еще более усиливает обоснованные подозрения в связи с тем, что ей есть, что скрывать". Никакая личная встреча не состоялась бы по просьбе вскоре после ввода Россией войск на территорию Украины, отметил депутат. Комментируя слова Дегнан о том, что она не шантажировала Иванишвили, Субари подчеркнул, что посол США прямым текстом не стала бы требовать включения Грузии в войну с Россией. "В дипломатии есть неписанный закон, что такие требования нужно ставить в косвенной форме", - говорится в открытом письме."Я не оказывала давление на Иванишвили" – посол США ответила на обвинения депутата>>"Для посла шантаж Бидзины Иванишвили может быть вопросом т.н. восприятия, как и давление на судью. Как известно обществу, Келли Дегнан подтвердила вызов представителем посольства судьи Чхиквадзе, требование от имени посла отчета по конкретному делу и отказ в визите в США и при этом отметила, что это не было давлением на судью", - говорится в письме депутата.По его словам, совершенно не нужен был шантаж непосредственно от посла, так как к тому времени Иванишвили уже был жертвой "тяжелого шантажа"."К тому времени ему приостановили не только банковские выплаты, но и возможность вывоза работ живописи из Нью-Йорка и Лондона и переправки вертолета из Германии, о чем было много статей в международных СМИ", - сказано в письме. Иванишвили: Грузию все еще пытаются втянуть в войну>>При этом Субари подчеркнул, что он защищает не финансы Иванишвили, а лишь интересуется, не используются ли эти финансы для шантажа против интересов страны.Субари, как и трое других депутатов парламента Грузии, покинул "Грузинскую мечту", чтобы свободно высказывать свое мнение и предоставлять обществу больше информации, при этом не ставя партию, которую во всем поддерживает, в неловкое положение.

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грузия, политика, бидзина иванишвили, созар субари, сша, украина, грузинская мечта, келли дегнан