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Действующий глава ЦИК Грузии не получил доверия президента
Действующий глава ЦИК Грузии не получил доверия президента
Всего на пост председателя ЦИК подали заявки пять кандидатов, а на два места в комиссии – семь человек 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T22:19+0400
2022-08-05T22:19+0400
2022-08-05T22:26+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту двух кандидатов на пост главы ЦИК Грузии, действующего главы комиссии в списке не оказалось.Георгий Каландаришвили, срок полномочий которого истекает в августе, попал в шорт-лист, который комиссия представила президенту для выбора кандидатов, вместе с руководителем группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Ревазом Эгадзе и автором учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе.Президент Грузии отправила в законодательный орган для утверждения кандидатуры Эгадзе и Алпаидзе.Кто претендует на пост главы ЦИК Грузии >>Всего на пост председателя ЦИК подали заявки пять кандидатов, а на два места в комиссии – семь человек.Теперь президенту Грузии предстоит отобрать как минимум по два кандидата на три вакантных места и представить их в парламент.В августе истекает срок полномочий действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.В Грузии снова ищут председателя ЦИК Грузии >>По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.
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грузия, политика, новости, цик грузии, президент грузии
Действующий глава ЦИК Грузии не получил доверия президента
22:19 05.08.2022 (обновлено: 22:26 05.08.2022)
Всего на пост председателя ЦИК подали заявки пять кандидатов, а на два места в комиссии – семь человек
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту двух кандидатов на пост главы ЦИК Грузии, действующего главы комиссии в списке не оказалось.
Георгий Каландаришвили, срок полномочий которого истекает в августе, попал в шорт-лист, который комиссия представила президенту для выбора кандидатов, вместе с руководителем группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Ревазом Эгадзе и автором учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе.
Президент Грузии отправила в законодательный орган для утверждения кандидатуры Эгадзе и Алпаидзе.
Всего на пост председателя ЦИК подали заявки пять кандидатов, а на два места в комиссии – семь человек.
Теперь президенту Грузии предстоит отобрать как минимум по два кандидата на три вакантных места и представить их в парламент.
В августе истекает срок полномочий действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.
По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.
Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.