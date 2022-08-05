https://sputnik-georgia.ru/20220805/dokazatelstv-ksenofobii-v-gruzii-net---ombudsmen-269227556.html

Доказательств ксенофобии в Грузии нет - омбудсмен

Доказательств ксенофобии в Грузии нет - омбудсмен

Глава "Грузинской мечты" обвинил часть оппозиции в ксенофобской кампании против россиян 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T16:51+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта

омбудсмен

нино ломджария

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Доказательств ксенофобии в отношении граждан России в Грузии нет, заявила Народный защитник Нино Ломджария журналистам.Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников в ксенофобской кампании против россиян с тем, чтобы вызвать агрессию в обществе и таким образом втянуть Грузию в войну. При этом он обвинил Ломджария в запоздалом реагировании.По ее словам, ксенофобия, тем более агрессия или физическая расправа над иностранцами неприемлемы. В случае выявления подобных фактов аппарат Народного защитника всегда реагировал.Она отметила, что, если у Кобахидзе есть конкретные факты, то любой гражданин может обратиться к аппарату Народного защитника и он изучит это дело.Мдинарадзе обвинил омбудсмена Грузии в радикализме и поддержке "Нацдвижения">>При этом Ломджария считает негативный настрой граждан Грузии и непроявление любви к россиянам вполне естественным, но это "не должно принимать незаконные формы"."Если мы увидим такую ​​опасность, мы отреагируем", - отметила Ломджария.Кобахидзе: омбудсмен Грузии будет избран на основе консенсуса>>В пятницу глава правящей партии раскритиковал Ломджария за невыполнение прямых обязанностей должным образом. Он заявил, что во время предыдущей ксенофобской кампании "Нацдвижения", несмотря на призывы, Народному защитнику потребовалось 10 дней, чтобы сделать заявление.По словам Кобахидзе, Ломджария ведет себя больше как политик, чем Народный защитник.

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, омбудсмен, нино ломджария