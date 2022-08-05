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Кобахидзе: омбудсмен Грузии будет избран на основе консенсуса
Кобахидзе: омбудсмен Грузии будет избран на основе консенсуса
Кобахидзе раскритиковал действующего Народного защитника Грузии 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T14:30+0400
2022-08-05T14:52+0400
грузия
новости
политика
нино ломджария
мамука мдинарадзе
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. У правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не может быть своего кандидата на пост омбудсмена, он должен быть избран на основе консенсуса с оппозицией, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. По Конституции, она не может быть избрана на второй срок. Для избрания нового омбудсмена необходима поддержка минимум 90 депутатов, а у правящей "Грузинской мечты" на сегодняшний день всего 80.По его словам, "Грузинская мечта" предложит оппозиции инклюзивную процедуру отбора кандидата на пост Народного защитника Грузии."После этого мы должны совместно определиться с кандидатурой, после чего за нее проголосует парламент", - отметил Кобахидзе.При этом он раскритиковал действующего омбудсмена Нино Ломджария, заявив, что она не выполняет свои прямые обязанности должным образом. К примеру, когда оппозиция запустила ксенофобскую кампанию против русских, она сделала заявление лишь спустя 10 дней. Мдинарадзе обвинил омбудсмена Грузии в радикализме и поддержке "Нацдвижения"&gt;&gt;Более того, по его словам, Ломджария, несмотря на отсутствие рейтинга, ведет себя как политик. Кобахидзе выразил уверенность, что она уже формально обретет этот статус в декабре, после истечения срока.С требованием об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров на основе национального согласия выступили организаторы многотысячной акции - народное движение, учрежденное молодежной организацией "Стыдно".Акция прошла 24 июня, спустя неделю после того, как Евросоюз объявил о решении повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата.Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Кого представят на пост Народного защитника Грузии? В парламенте стартуют консультации&gt;&gt;Представители аппарата омбудсмена – единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.
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грузия, новости, политика, нино ломджария, мамука мдинарадзе, грузинская мечта

Кобахидзе: омбудсмен Грузии будет избран на основе консенсуса

14:30 05.08.2022 (обновлено: 14:52 05.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Кобахидзе раскритиковал действующего Народного защитника Грузии
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. У правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не может быть своего кандидата на пост омбудсмена, он должен быть избран на основе консенсуса с оппозицией, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. По Конституции, она не может быть избрана на второй срок. Для избрания нового омбудсмена необходима поддержка минимум 90 депутатов, а у правящей "Грузинской мечты" на сегодняшний день всего 80.

"У нас не может быть кандидатуры по простой причине -  Народный защитник должен быть выбран по соглашению между большинством и оппозицией. Для этого нужны консультации, широкие консультации. Эти консультации начнутся с сентября", - заявил Кобахидзе.

По его словам, "Грузинская мечта" предложит оппозиции инклюзивную процедуру отбора кандидата на пост Народного защитника Грузии.
"После этого мы должны совместно определиться с кандидатурой, после чего за нее проголосует парламент", - отметил Кобахидзе.
При этом он раскритиковал действующего омбудсмена Нино Ломджария, заявив, что она не выполняет свои прямые обязанности должным образом. К примеру, когда оппозиция запустила ксенофобскую кампанию против русских, она сделала заявление лишь спустя 10 дней.
Мдинарадзе обвинил омбудсмена Грузии в радикализме и поддержке "Нацдвижения">>
Более того, по его словам, Ломджария, несмотря на отсутствие рейтинга, ведет себя как политик. Кобахидзе выразил уверенность, что она уже формально обретет этот статус в декабре, после истечения срока.
"Этот человек прямо включен в политические процессы, и более того, как отметил Мамука Мдинарадзе (лидер парламентского большинства - ред.), принимала непосредственное участие в кампании, в рамках которой было выдвинуто требование об отставке правительства", - сказал Кобахидзе.
С требованием об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров на основе национального согласия выступили организаторы многотысячной акции - народное движение, учрежденное молодежной организацией "Стыдно".
Акция прошла 24 июня, спустя неделю после того, как Евросоюз объявил о решении повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата.
Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.
Кого представят на пост Народного защитника Грузии? В парламенте стартуют консультации>>
Представители аппарата омбудсмена – единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.
Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.
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