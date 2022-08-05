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Кобахидзе: омбудсмен Грузии будет избран на основе консенсуса
Кобахидзе: омбудсмен Грузии будет избран на основе консенсуса
Кобахидзе раскритиковал действующего Народного защитника Грузии 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T14:30+0400
2022-08-05T14:30+0400
2022-08-05T14:52+0400
грузия
новости
политика
нино ломджария
мамука мдинарадзе
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. У правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не может быть своего кандидата на пост омбудсмена, он должен быть избран на основе консенсуса с оппозицией, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. По Конституции, она не может быть избрана на второй срок. Для избрания нового омбудсмена необходима поддержка минимум 90 депутатов, а у правящей "Грузинской мечты" на сегодняшний день всего 80.По его словам, "Грузинская мечта" предложит оппозиции инклюзивную процедуру отбора кандидата на пост Народного защитника Грузии."После этого мы должны совместно определиться с кандидатурой, после чего за нее проголосует парламент", - отметил Кобахидзе.При этом он раскритиковал действующего омбудсмена Нино Ломджария, заявив, что она не выполняет свои прямые обязанности должным образом. К примеру, когда оппозиция запустила ксенофобскую кампанию против русских, она сделала заявление лишь спустя 10 дней. Мдинарадзе обвинил омбудсмена Грузии в радикализме и поддержке "Нацдвижения">>Более того, по его словам, Ломджария, несмотря на отсутствие рейтинга, ведет себя как политик. Кобахидзе выразил уверенность, что она уже формально обретет этот статус в декабре, после истечения срока.С требованием об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров на основе национального согласия выступили организаторы многотысячной акции - народное движение, учрежденное молодежной организацией "Стыдно".Акция прошла 24 июня, спустя неделю после того, как Евросоюз объявил о решении повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата.Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Кого представят на пост Народного защитника Грузии? В парламенте стартуют консультации>>Представители аппарата омбудсмена – единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.
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грузия, новости, политика, нино ломджария, мамука мдинарадзе, грузинская мечта
Кобахидзе: омбудсмен Грузии будет избран на основе консенсуса
14:30 05.08.2022 (обновлено: 14:52 05.08.2022)
Кобахидзе раскритиковал действующего Народного защитника Грузии
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. У правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не может быть своего кандидата на пост омбудсмена, он должен быть избран на основе консенсуса с оппозицией, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. По Конституции, она не может быть избрана на второй срок. Для избрания нового омбудсмена необходима поддержка минимум 90 депутатов, а у правящей "Грузинской мечты" на сегодняшний день всего 80.
"У нас не может быть кандидатуры по простой причине - Народный защитник должен быть выбран по соглашению между большинством и оппозицией. Для этого нужны консультации, широкие консультации. Эти консультации начнутся с сентября", - заявил Кобахидзе.
По его словам, "Грузинская мечта" предложит оппозиции инклюзивную процедуру отбора кандидата на пост Народного защитника Грузии.
"После этого мы должны совместно определиться с кандидатурой, после чего за нее проголосует парламент", - отметил Кобахидзе.
При этом он раскритиковал действующего омбудсмена Нино Ломджария, заявив, что она не выполняет свои прямые обязанности должным образом. К примеру, когда оппозиция запустила ксенофобскую кампанию против русских, она сделала заявление лишь спустя 10 дней.
Более того, по его словам, Ломджария, несмотря на отсутствие рейтинга, ведет себя как политик. Кобахидзе выразил уверенность, что она уже формально обретет этот статус в декабре, после истечения срока.
"Этот человек прямо включен в политические процессы, и более того, как отметил Мамука Мдинарадзе (лидер парламентского большинства - ред.), принимала непосредственное участие в кампании, в рамках которой было выдвинуто требование об отставке правительства", - сказал Кобахидзе.
С требованием об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров на основе национального согласия выступили организаторы многотысячной акции - народное движение, учрежденное молодежной организацией "Стыдно".
Акция прошла 24 июня, спустя неделю после того, как Евросоюз объявил о решении повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата.
Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.
Представители аппарата омбудсмена – единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.
Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.