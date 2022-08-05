https://sputnik-georgia.ru/20220805/kobakhidze-ombudsmen-gruzii-budet-izbran-na-osnove-konsensusa-269224036.html

Кобахидзе: омбудсмен Грузии будет избран на основе консенсуса

Кобахидзе: омбудсмен Грузии будет избран на основе консенсуса

Кобахидзе раскритиковал действующего Народного защитника Грузии 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T14:30+0400

2022-08-05T14:30+0400

2022-08-05T14:52+0400

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нино ломджария

мамука мдинарадзе

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. У правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не может быть своего кандидата на пост омбудсмена, он должен быть избран на основе консенсуса с оппозицией, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. По Конституции, она не может быть избрана на второй срок. Для избрания нового омбудсмена необходима поддержка минимум 90 депутатов, а у правящей "Грузинской мечты" на сегодняшний день всего 80.По его словам, "Грузинская мечта" предложит оппозиции инклюзивную процедуру отбора кандидата на пост Народного защитника Грузии."После этого мы должны совместно определиться с кандидатурой, после чего за нее проголосует парламент", - отметил Кобахидзе.При этом он раскритиковал действующего омбудсмена Нино Ломджария, заявив, что она не выполняет свои прямые обязанности должным образом. К примеру, когда оппозиция запустила ксенофобскую кампанию против русских, она сделала заявление лишь спустя 10 дней. Мдинарадзе обвинил омбудсмена Грузии в радикализме и поддержке "Нацдвижения">>Более того, по его словам, Ломджария, несмотря на отсутствие рейтинга, ведет себя как политик. Кобахидзе выразил уверенность, что она уже формально обретет этот статус в декабре, после истечения срока.С требованием об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров на основе национального согласия выступили организаторы многотысячной акции - народное движение, учрежденное молодежной организацией "Стыдно".Акция прошла 24 июня, спустя неделю после того, как Евросоюз объявил о решении повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата.Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Кого представят на пост Народного защитника Грузии? В парламенте стартуют консультации>>Представители аппарата омбудсмена – единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.

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грузия, новости, политика, нино ломджария, мамука мдинарадзе, грузинская мечта