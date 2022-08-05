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Кобахидзе: в Грузии одна власть и один формат для выполнения условий ЕС
Кобахидзе: в Грузии одна власть и один формат для выполнения условий ЕС
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии и ее соратники отказались работать в предложенном властями формате 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T18:48+0400
2022-08-05T18:48+0400
2022-08-05T18:52+0400
грузия
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грузинская мечта
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Власти уже запустили процесс выполнения условий Евросоюза, необходимых для получения статуса кандидата, так что никакой параллельный формат не нужен, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе журналистам."Грузинская мечта" озвучила план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. Первый этап предусматривал работу над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах, после чего были созданы рабочие группы с участием депутатов, представителей госструктур и гражданского сектора.По его словам, в Грузии одна власть и один рабочий процесс, связанный с выполнением 12 условий Евросоюза.Какую модель деолигархизации выбрали в парламенте Грузии>>В парламенте созданы разные рабочие группы, в том числе по деолигархизации, судебной реформе, по пересмотру Избирательного кодекса, по антикоррупционным мерам, по гендерному равноправию и предотвращению насилия над женщинами, по дальнейшему институциональному укреплению Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.Крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии" отказались от предложенного "Грузинской мечтой" формата и запустили в парламенте альтернативный процесс.Глава парламента Грузии рассказал дипломатам о работе над 12 условиями Евросоюза>>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, специальная следственная служба, ираклий кобахидзе
Кобахидзе: в Грузии одна власть и один формат для выполнения условий ЕС
18:48 05.08.2022 (обновлено: 18:52 05.08.2022)
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии и ее соратники отказались работать в предложенном властями формате
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Власти уже запустили процесс выполнения условий Евросоюза, необходимых для получения статуса кандидата, так что никакой параллельный формат не нужен, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе журналистам.
"Грузинская мечта" озвучила план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. Первый этап предусматривал работу над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах, после чего были созданы рабочие группы с участием депутатов, представителей госструктур и гражданского сектора.
"В парламентском формате созданы соответствующие рабочие группы, и мы продолжим работу. В Грузии нет места никакому параллельному формату. Сначала они хотели техническое правительство, но не смогли этого добиться. Потом пытались сформировать технический парламент. Мы не можем воспринимать это всерьез", — заявил Кобахидзе.
По его словам, в Грузии одна власть и один рабочий процесс, связанный с выполнением 12 условий Евросоюза.
В парламенте созданы разные рабочие группы, в том числе по деолигархизации, судебной реформе, по пересмотру Избирательного кодекса, по антикоррупционным мерам, по гендерному равноправию и предотвращению насилия над женщинами, по дальнейшему институциональному укреплению Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.
Крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии" отказались от предложенного "Грузинской мечтой" формата и запустили в парламенте альтернативный процесс.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.