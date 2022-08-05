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Туристы или мигранты – за счет кого растут доходы Грузии

Туристы или мигранты – за счет кого растут доходы Грузии

Приезд мигрантов из России и Беларуси играет существенную роль в сохранении высокого темпа экономического роста, считает эксперт 05.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В статистике доходов Грузии от туризма, Национальный банк Грузии посчитал средства, полученные от мигрантов из России и Беларуси, вместе с туристами, заявил эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.Доходы Грузии от международных путешественников за шесть месяцев 2022 года выросли в три с половиной раза и составили 1,142 миллиарда долларов. Наибольшую сумму за этот период потратили визитеры из России – 218,7 миллиона долларов.Арчвадзе, отметил, что в последние месяцы многие россияне приезжают в Грузию на длительный срок. Учитывая то, что среднестатистический период пребывания туристов в стране 7-9 суток, россиян таковыми не назовешь."Поскольку многие вынуждены оставаться в Грузии до лучших времен, соответственно растут и их расходы, которые находят отражение как туристические доходы", - отметил он.Тем не менее, из-за граждан России и Беларуси, которые вынуждены в силу разных причин находиться на территории Грузии, в стране растет спрос на жилье, местную продукцию, бытовые услуги и т.д. По словам Арчвадзе, это накладывает положительный отпечаток не только на рост доходов от туризма, но и по другим показателям.Мэр Тбилиси приветствует наплыв туристов, в том числе из России>>"Это играет существенную роль в сохранении высокого темпа экономического роста, двузначного роста, где торговля находится на одном из первых мест по удельному весу ВВП страны", - отметил он.С приездом россиян Арчвадзе связывает и рост денежных переводов в Грузию. В июне 2022 года в страну из России было перечислено более 231 миллиона долларов, в шесть раза больше, чем за тот же период прошлого года. Как отмечает эксперт, это не переводы трудовых мигрантов страны, а в основном граждан России, которые ведут бизнес в Грузии.Белорусы на втором местеБеларусь на втором месте после России по объему трат туристов в Грузии. В январе-июне они потратили 122,7 миллиона долларов.По словам Арчвадзе, у Грузии и Беларуси теплые доверительные отношения. Но, это только одна из причин их активного приезда. Санкции Запада по отношению к России наложили определенный отпечаток и на Беларусь, потому что многие производственные связи у белорусов завязаны с Россией.В том, что Грузия привязана к северному соседу и в сфере туризма, Арчвадзе ничего страшного не видит, говоря, что эта система естественна для всего мира. Так, самое большое число туристов Франции составляют немцы, живущие по соседству.Тем не менее, эксперт уверен, что надо сделать все возможное, чтобы Грузия была интересна не только для ближайших соседей, но и для гостей из дальнего зарубежья и западного полушария.Лидер "Грузинской мечты": в стране идет ксенофобская кампания >>"Надо акцент делать не только на количественный рост, но и сделать обслуживание более качественным, чтобы приезжий более охотно оплачивал услуги, которые ему по душе", - заключил Арчвадзе.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.

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