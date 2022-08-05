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В Грузии опровергли информацию об ускорении темпов роста числа визитеров из РФ

В Грузии опровергли информацию об ускорении темпов роста числа визитеров из РФ

В июне 2022 года доход от туризма составил 301,7 миллиона долларов, что на 146,3% выше показателя за прошлый год 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T07:01+0400

2022-08-05T07:01+0400

2022-08-05T09:08+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В январе-июле 2022 года в Грузию прибыло на 52% меньше международных визитеров, чем за отчетный период 2019 года, заявила журналистам исполняющая обязанности главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили.Джаниашвили прокомментировала исследование, подготовленное грузинской НПО, о росте экономической зависимости Грузии от России на фоне событий на Украине, в котором отмечается, что темпы роста числа визитеров из России в 2022 году значительно ускорились.По ее словам, по данным за июль, по числу международных визитеров зафиксировано восстановление на 67% по сравнению с июлем 2019 года, а по числу международных туристов — на 80%."Здесь необходимо подчеркнуть, что в этом году у нас есть такие страны, где мы реализуем активные маркетинговые кампании, доля которых превысила показатели 2019 года. Этими странами являются Саудовская Аравия, Израиль, Казахстан", - сказала Джаниашвили.По ее словам, Грузия активно продолжает маркетинговые кампании на целевых рынках – это страны Персидского залива, Европы, и Израиль, чтобы до конца года принять больше туристов.Лидер "Грузинской мечты": в стране идет ксенофобская кампания >>Джаниашвили отметила, что период до пандемии, то есть 2019 год, является целевым годом для восстановления показателей, а затем страна сосредоточится на дальнейшем росте показателей, которые были у страны до 2019 года.По статистике, в январе-июне 2022 года Грузию посетили 247,1 тысячи граждан России, что на 463,7% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и на 64,3% меньше, чем в 2019.В июне 2022 года доход от туризма составил 301,7 миллиона долларов, что на 146,3% выше показателя за прошлый год, и на 11,26% меньше, чем в мае 2019 года. Наибольшую сумму за шесть месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 218,7 миллиона долларов.Служба доходов Грузии опровергла информацию о бесконтрольном въезде россиян>>В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.

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грузия, экономика, туризм, новости, грузинская мечта, россия