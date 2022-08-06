https://sputnik-georgia.ru/20220806/passazhiropotok-v-kutaisskom-aeroportu-prevysil-dopandemiynyy-uroven-269226399.html

Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту превысил допандемийный уровень

Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту превысил допандемийный уровень

В июле текущего года аэропорт обслужил 93 919 пассажиров, тогда как в июле 2019 года их было 84 728 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T10:32+0400

2022-08-06T10:32+0400

2022-08-06T10:32+0400

грузия

новости

экономика

кутаиси

кутаисский международный аэропорт

авиасообщение в грузии

wizz air

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500264_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ce582c5b6324be4ae68b02e675044b8e.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. В июле 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.По информации Объединения, в Кутаисском международном аэропорту вновь сохраняется положительная динамика авиаперевозок.В июле текущего года аэропорт обслужил 93 919 пассажиров, тогда как в июле 2019 года их было 84 728.Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии с начала года >>Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В июле в аэропорту возобновлено 24% рейсов (330 рейсов). В 2019 году в июле было 267 рейсов.На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают четыре авиакомпании, выполняющие рейсы по 28 направлениям в 17 стран.С 1 августа после того, как венгерский лоукостер Wizz Air вернул второй самолет на базу Кутаиси, добавились регулярные рейсы в Таллин и Париж, и увеличилась частота полетов по 10 направлениям.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2022 года выросло на 234,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна приняла 1,6 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 42,1%.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться >>Большая часть туристов в июне текущего приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 40,7% въезжающих.

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, кутаиси, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии, wizz air