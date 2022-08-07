https://sputnik-georgia.ru/20220807/prezident-gruzii-nazvala-prichinu-otkloneniya-kandidatury-deystvuyuschego-glavy-tsik-269259308.html

Президент Грузии назвала причину отклонения кандидатуры действующего главы ЦИК

Президент Грузии назвала причину отклонения кандидатуры действующего главы ЦИК

Такой шаг был предпринят Саломе Зурабишвили для укрепления Центральной избирательной комиссии как важного государственного института 07.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-07T10:44+0400

2022-08-07T10:44+0400

2022-08-07T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг— Sputnik. Кандидатура действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили не была представлена президентом Грузии на утверждение в парламент, так как ранее он не набрал 2/3 голосов депутатов, сообщает Администрация президента Грузии.Президент Грузии представила парламенту двух кандидатов на пост главы ЦИК. Действующего главы Георгия Каландаришвили, несмотря на заявку, в списке не оказалось. Каландаришвили дважды стал главой комиссии только при поддержке "Грузинской мечты". В ответ в правящей партии заявили, что президент потеряла свой нейтральный статус и стала предвзятой.По словам администрации главы государства, такой шаг был предпринят Саломе Зурабишвили для укрепления Центральной избирательной комиссии как важного государственного института."Постоянное выдвижение в качестве председателя и члена ЦИК одних и тех же кандидатов и избрание их только на шестимесячный срок не способствует укреплению и демократическому развитию ЦИК, этого чрезвычайно важного государственного института", - говорится в заявлении администрации главы государства.Как сообщили в администрации главы государства, безосновательные выводы, сделанные как большинством, так и оппозицией после решения президента, являются ни чем иным как попыткой ввести в заблуждение общественности и еще больше углубить политическую поляризацию."Я в недоумении" – действующий глава ЦИК о решении президента Грузии >>По словам Георгия Каландаришвили, решение президента Грузии Саломе Зурабишвили неожиданно и непонятно.Георгий Каландаришвили, срок полномочий которого истекает в августе, попал в шорт-лист, который комиссия представила президенту для выбора кандидатов, вместе с руководителем группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Ревазом Эгадзе и автором учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе.Президент Грузии отправила в законодательный орган для утверждения кандидатуры Эгадзе и Алпаидзе."Президент потеряла нейтралитет" – в "Мечте" недовольны кандидатами на пост главы ЦИК >>По закону, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.В данный момент 76 голосов есть только у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , грузинская мечта, цик грузии