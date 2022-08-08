https://sputnik-georgia.ru/20220808/gruzii-predstoit-bolshaya-rabota-s-rossiey-269286407.html

Грузии предстоит большая работа с Россией

Грузии предстоит большая работа с Россией

Главный редактор агентства ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили размышляет о развитии грузино-российских отношений и назревшей необходимости начать диалог между... 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T19:53+0400

2022-08-08T19:53+0400

2022-08-08T20:00+0400

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Сейчас уже с уверенностью можно констатировать, что ренессанс российско-грузинских отношений неизбежен, с чем хочу поздравить всех честных людей в Грузии, которые за 30 лет мракобесия не изменили своим убеждениям. Сегодня русские опять потянулись к Грузии, что означает её скорый расцвет, и дай Бог, чтобы за туристами и "айтишниками" потянулись специалисты широкого профиля и бизнесмены."Прогрессивная" грузинская интеллигенция, в постсоветские годы иллюзорной независимости фрондирующая американизмом и мнящая себя европейской, сегодня публично кается в грехах - мол, заблуждалась 30 лет насчёт Америки и Европы, которые, оказалось, Грузии - не друзья, и что "Запад" и "диссидент" - это не совсем хорошие слова... Эти исповеди звучат в СМИ, а в приватных разговорах они горячо сожалеют о конфликте с Россией и желают восстановить с ней партнёрские отношения. Что касается традиционной грузинской интеллигенции, имеющей большие заслуги в науке и искусстве, то её представители, которые не эмигрировали в Москву и подальше, никогда не теряли связей с русским миром и грузинской диаспорой в России.Запад решил победить Россию вонью, или Новая сторона антироссийских санкций >>Если говорить о грузинском народе, тут ничего и не изменилось - большинство граждан Грузии, трудящиеся, как и прежде, мечтают о дружбе с Россией: "Разве мы плохо жили?! Разве Россия вошла бы в Цхинвали и Сухуми, если бы не Саакашвили?! Разве русские в Грузии - не лучше, чем арабы, турки и индусы? Русские, по крайней мере, нас не оскорбляют, нашим жёнам и детям не угрожают, не ведут себя вызывающе, они - православные, красивые и похожи на нас! Мы понимаем друг друга, русские туристы щедро платят за всё, а Россия покупает грузинскую продукцию за европейские цены! А если Грузия подвергнется экспансии извне, как бывало не раз, кто, кроме России, придёт на помощь?!" - справедливо рассуждают простые люди.Правительство, правящая партия и парламентское большинство с негодованием отвергли введение виз для россиян, предупреждают об ответственности за оскорбление российских туристов и критикуют западных дипломатов, политиков и политологов, осуществляющих беспардонную интервенцию во внутренние дела Грузии. Сегодня грузинская власть отказалась от антироссийской риторики и избегает термина "оккупация", поэтому укорять её, что ещё совсем недавно в русофобии она не уступала радикальной оппозиции, излишне. Запад вознамерился сменить действующую власть Грузии любым способом - "бархатный" госпереворот, внутренний саботаж, провокации и синхронный международный шантаж - все средства приемлемы для послов США и ЕС, поэтому уличать руководителей от "Грузинской мечты", что их протрезвление вызвано лишь опасениями потерять должности, неправильно и контрпродуктивно. Хотя, разумеется, путёвку в будущее в грузинской политике не должны получить знаковые лица как правящего большинства, так и оппозиции, которые неоднократно меняли свою позиции, в основном - это профессиональные циничные коррумпированные конъюнктурщики с солидным парламентским стажем.Грузия и Россия борются за свой суверенитет >>Итак, Грузии предстоит большая работа с Российской Федерацией, и это не только организация встреч на высшем уровне и восстановление дипломатических отношений, не только углубление и расширение экономических, торговых и гуманитарных отношений с привлечением ранее не задействованных ресурсов, не скомпрометировавших себя за прошедшие годы профессионалов вместо беспринципных пиарщиков - болтунов. Это не только расширение существующей транзитной транспортной инфраструктуры и открытие новых дорог. Кроме комплексного подхода к вопросам поэтапного решения проблем территориальной целостности, неразрывно связанных с желательным присутствием Грузии в перспективных международных союзах с участием России (ЕАЭС - ОДКБ, "Кавказская платформа" 3+3 и др.), необходимы изменения на законодательном уровне, в частности - подлежат изъятию из Конституции положение о безальтернативном евроатлантическом курсе Грузии - о стремлении в НАТО и ЕС, "Закон об оккупации", "Хартия свободы" и другие антигосударственные, антигрузинские антироссийские акты, не отвечающие правовым нормам.Альтернативы грузинско-российскому диалогу на государственном уровне пока не существует, разрозненные группы и деятели, скомпрометировавшие себя в разное время нецелевым использованием российских грантов, а то и открыто антироссийской конформистской позицией (за исключением единиц, не имеющих ни финансирования, ни широкого доступа к телевидению), только портят общую картину. На "чистый холст" должны лечь яркие чёткие цвета, а не пастельные полутона известных "футуристов" с сомнительными заслугами.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2022

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_897:-1:2945:2048_100x100_80_0_0_936105695d824366311013ed9ead030c.jpg

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россия, грузия, аналитика, грузинская мечта, нато, москва, европа, колумнисты