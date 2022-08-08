https://sputnik-georgia.ru/20220808/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-ustanovila-rekord-po-gruzovym-perevozkam-269285734.html

Грузинская железная дорога установила рекорд по грузовым перевозкам

Грузинская железная дорога установила рекорд по грузовым перевозкам

Объем грузоперевозок ГЖД за первое полугодие вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T19:26+0400

2022-08-08T19:26+0400

2022-08-08T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Доходы Грузинской железной дороги (ГЖД) от грузовых перевозок за первое полугодие 2022 года являются рекордными за последние семь лет и превысили 191 миллион лари, говорится в сообщении компании.По информации ГЖД, объем грузоперевозок за отчетный период составил 6,8 миллиона тонн, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.ГЖД сохраняет тенденцию роста грузоперевозок с 2018 года. Показатели перевозок увеличились во всех направлениях. Это Китай (6 129 TEU), Казахстан (7 708 TEU), Средний коридор (13 837 TEU) и Баку-Тбилиси-Карс (11 112 TEU).Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба >>По словам гендиректора ГЖД Давида Перадзе, главная задача компании по-прежнему неизменна - привлечение в коридор новых грузов и сохранение их в долгосрочной перспективе.За первые шесть месяцев с начала года увеличились перевозки сухих грузов (карбамида) из Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, сахара-сырца из Центральной Азии, мазута и сырой нефти из Казахстана и матанола из Азербайджана.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Власти Грузии будут готовы в ближайшее время выбрать нового строителя порта Анаклия >>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.

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грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, транзит, давид перадзе