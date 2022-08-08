https://sputnik-georgia.ru/20220808/nikakogo-protivostoyaniya-ne-bylo---gamkrelidze-sdelal-zayavlenie-o-svoem-ukhode-269286875.html

"Никакого противостояния не было" - Гамкрелидзе сделал заявление о своем уходе

"Никакого противостояния не было" - Гамкрелидзе сделал заявление о своем уходе

Решение об отставке было принято вместе с главой Минздрава, заявил глава Центра по контролю заболеваний 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T20:28+0400

2022-08-08T20:28+0400

2022-08-08T21:09+0400

грузия

новости

общество

национальный центр по контролю заболеваний

амиран гамкрелидзе

минздрав грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1a/250172845_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_72e066f241538d1ccbdd4aac4e12a271.jpg

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Амиран Гамкрелидзе опровергнул информацию о том, что его уход с должности главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии был связан с противостоянием c правительством.Что Гамкрелидзе покидает занимаемую должность, стало известно 5 августа. Причиной ухода эпидемиолога, который занимал эту должность с 2013 года, было названо личное заявление.Между тем ряд СМИ заявили, что причиной ухода Гамкрелидзе с должности стали его разногласия с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Инфекционист Грузии об уходе главы Национального центра по контролю заболеваний >>Первый раз эта тема поднялась осенью прошлого года, когда премьер-министр не поддержал рекомендацию Национального центра об обязательной вакцинации от коронавируса. Однако тогда стороны заявили, что между ними нет разногласий.Гамкрелидзе в течение нескольких часов находился в министерстве здравоохранения. Еще утром 8 августа он заявил, что перед тем, как покинуть пост, он начнет процесс передачи полномочий. Как известно, исполнителем обязанностей главы национального центра по контролю заболеваний будет замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Гамкрелидзе заявил, что решение об отставке он принял вместе с главой Минздрава Зурабом Азарашвили. По его словам, это было двустороннее решение.Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии покидает свою должность >>"Я подтверждаю, что правда ухожу. Сегодня будет встреча в министерстве, пройдем те вопросы, которые касаются мягкой передачи полномочий. Вы знаете, что центр по контролю заболеваний одно из ведущих учреждений. Здесь очень много дел. Чтобы эти дела не были остановлены, мы составим план переходного периода и после этого я покину пост", - заявил Гамкрелидзе.После Гамкрелидзе в Минздрав пришел и его заместитель Паата Имнадзе. На вопрос журналистов, останется он на посту или покинет должность, Имнадзе заявил, что пока не знает, как будут развиваться события.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, национальный центр по контролю заболеваний, амиран гамкрелидзе, минздрав грузии