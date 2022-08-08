https://sputnik-georgia.ru/20220808/premer-oppozitsiya-pytaetsya-pomeshat-turizmu-v-gruzii-269274145.html
Премьер: оппозиция пытается помешать туризму в Грузии
Премьер: оппозиция пытается помешать туризму в Грузии
Гарибашвили напомнил населению о том, что именно Саакашвили вскоре после августовской войны отменили визы для россиян 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T12:30+0400
2022-08-08T12:30+0400
2022-08-08T12:30+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/08/268340142_0:105:1024:682_1920x0_80_0_0_676a22b22684271153b0a129f2708bb3.jpg
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Оппозиционеры не смогли добиться открытия второго фронта в Грузии и теперь пытаются навредить экономике – помешать туризму, заявил премьер-министр стране Ираклий Гарибашвили, комментируя призывы к введению визового режима для граждан России.Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.По его словам, оппозиционеры, которые в прошлом представляли власть Грузии, в том числе отбывающий наказание экс-президент Михаил Саакашвили, увидев, что не могут добиться своей цели и что в Грузии беспрецедентный во всем регионе рост экономики, теперь решили навредить гражданам страны. "Когда они хотят помешать туризму, потоку туристов в Грузию, это на ком отражается? Это отражается на нашей стране, на нашей экономике, на нашем народе, на наших гражданах", – сказал Гарибашвили.Приспущенные флаги и венки – в Грузии поминают жертв войны августа 2008 года>>При этом он добавил, что нынешние власти Грузии сделают максимум для того, чтобы "в стране был мир, была стабильность и развитие экономики нашей страны". "Это наша главная задача", – подчеркнул премьер. Что касается требований части оппозиции о введении визового режима для россиян, Гарибашвили напомнил населению о том, что именно Саакашвили и его команда, когда "Единое национальное движение" было во власти, вскоре после августовской войны 2008 года в одностороннем порядке отменили визы для россиян. Он также подчеркнул, что после войны власти Саакашвили ничего не сделали для того, чтобы, к примеру, организовать введение санкций против России.Сегодня "Единое национальное движение" и его соратники резко критикуют власти за то, что они из-за событий на Украине не вводят санкции против России. Власти не раз подчеркивали, что соблюдают международные финансовые санкции, но свои не вводят, так как это навредит только самой Грузии. "Грузинская мечта": цель ксенофобской кампании – втянуть Грузию в войну>>Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявил ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/08/268340142_159:135:888:682_1920x0_80_0_0_c481dd6efdc428e58858bbfce32c40d0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, украина
Премьер: оппозиция пытается помешать туризму в Грузии
Гарибашвили напомнил населению о том, что именно Саакашвили вскоре после августовской войны отменили визы для россиян
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Оппозиционеры не смогли добиться открытия второго фронта в Грузии и теперь пытаются навредить экономике – помешать туризму, заявил премьер-министр стране Ираклий Гарибашвили, комментируя призывы к введению визового режима для граждан России.
Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.
"Несмотря на многочисленные попытки тех предателей, которые не смогли уберечь нашу страну от войны (в августе 2008 года – ред.), чтобы в стране был второй фронт, их этот план сорвался и всегда будет срываться", – сказал Гарибашвили журналистам на братском кладбище, где почтил память погибших в августовской войне.
По его словам, оппозиционеры, которые в прошлом представляли власть Грузии, в том числе отбывающий наказание экс-президент Михаил Саакашвили, увидев, что не могут добиться своей цели и что в Грузии беспрецедентный во всем регионе рост экономики, теперь решили навредить гражданам страны.
"Когда они хотят помешать туризму, потоку туристов в Грузию, это на ком отражается? Это отражается на нашей стране, на нашей экономике, на нашем народе, на наших гражданах", – сказал Гарибашвили.
При этом он добавил, что нынешние власти Грузии сделают максимум для того, чтобы "в стране был мир, была стабильность и развитие экономики нашей страны". "Это наша главная задача", – подчеркнул премьер.
Что касается требований части оппозиции о введении визового режима для россиян, Гарибашвили напомнил населению о том, что именно Саакашвили и его команда, когда "Единое национальное движение" было во власти, вскоре после августовской войны 2008 года в одностороннем порядке отменили визы для россиян.
"Они в одностороннем порядке отменили визовый режим, передавали российским государственным организациям стратегические объекты и потом уже поддержали вступление России во Всемирную торговую организацию", – сказал Гарибашвили.
Он также подчеркнул, что после войны власти Саакашвили ничего не сделали для того, чтобы, к примеру, организовать введение санкций против России.
Сегодня "Единое национальное движение" и его соратники резко критикуют власти за то, что они из-за событий на Украине не вводят санкции против России. Власти не раз подчеркивали, что соблюдают международные финансовые санкции, но свои не вводят, так как это навредит только самой Грузии.
Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявил ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.