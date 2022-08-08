https://sputnik-georgia.ru/20220808/premer-oppozitsiya-pytaetsya-pomeshat-turizmu-v-gruzii-269274145.html

Премьер: оппозиция пытается помешать туризму в Грузии

Премьер: оппозиция пытается помешать туризму в Грузии

Гарибашвили напомнил населению о том, что именно Саакашвили вскоре после августовской войны отменили визы для россиян 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T12:30+0400

2022-08-08T12:30+0400

2022-08-08T12:30+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Оппозиционеры не смогли добиться открытия второго фронта в Грузии и теперь пытаются навредить экономике – помешать туризму, заявил премьер-министр стране Ираклий Гарибашвили, комментируя призывы к введению визового режима для граждан России.Оппозиционеры не раз заявляли о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине, что, по их словам, представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.По его словам, оппозиционеры, которые в прошлом представляли власть Грузии, в том числе отбывающий наказание экс-президент Михаил Саакашвили, увидев, что не могут добиться своей цели и что в Грузии беспрецедентный во всем регионе рост экономики, теперь решили навредить гражданам страны. "Когда они хотят помешать туризму, потоку туристов в Грузию, это на ком отражается? Это отражается на нашей стране, на нашей экономике, на нашем народе, на наших гражданах", – сказал Гарибашвили.Приспущенные флаги и венки – в Грузии поминают жертв войны августа 2008 года>>При этом он добавил, что нынешние власти Грузии сделают максимум для того, чтобы "в стране был мир, была стабильность и развитие экономики нашей страны". "Это наша главная задача", – подчеркнул премьер. Что касается требований части оппозиции о введении визового режима для россиян, Гарибашвили напомнил населению о том, что именно Саакашвили и его команда, когда "Единое национальное движение" было во власти, вскоре после августовской войны 2008 года в одностороннем порядке отменили визы для россиян. Он также подчеркнул, что после войны власти Саакашвили ничего не сделали для того, чтобы, к примеру, организовать введение санкций против России.Сегодня "Единое национальное движение" и его соратники резко критикуют власти за то, что они из-за событий на Украине не вводят санкции против России. Власти не раз подчеркивали, что соблюдают международные финансовые санкции, но свои не вводят, так как это навредит только самой Грузии. "Грузинская мечта": цель ксенофобской кампании – втянуть Грузию в войну>>Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявил ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, украина