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В центре Тбилиси ограничат движение автотранспорта из-за ремонта площади Авлабари

В центре Тбилиси ограничат движение автотранспорта из-за ремонта площади Авлабари

В связи с проведением ремонтных работ, изменены маршруты передвижения общественного транспорта 08.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено в полночь 9 августа из-за ремонтных работ, проходящих на площади Авлабари в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.В период ремонтных работ с подъема Бараташвили в направлении улицы Цурцумия автотранспорт сможет передвигаться лишь через улицу Ирбахи.Движение транспортных средств, следующих с улицы Цурцумия, будет разрешено по улице Ирбахи в направлении подъема Бараташвили.С улицы Месхишвили автомобили будут двигаться по улице Армази в направлении подъема Бараташвили и улицы Ирбахи.Движение автотранспорта временно ограничат из-за ремонта площади Авлабари >>Также будет ограничено движение транспортных средств по проспекту царицы Кетеван, от пересечения улиц Телави до площади Авлабари, а от пересечения улиц Телави и Бочорма в направлении площади Авлабари движение будет возможно по улицам Телави, Цурцумия и Ирбахи.В связи с проведением ремонтных работ, изменены маршруты передвижения общественного транспорта.Мэрия Тбилиси ведется крупномасштабные работы по полному восстановлению территории вокруг метро "Авлабари". В планах ремонт самой станции "Авлабари", проспекта Кетеван Цамебули, связывающего с центром города спальные районы Самгори, Варкетили и Исани.В Тбилиси начался ремонт вестибюля станции метро "Авлабари" >>По словам мэра Кахи Каладзе, без определенного дискомфорта проведение подобных масштабных проектов невозможно. Эти проекты осуществляются для того, чтобы передвижение в городе было более комфортным, а инфраструктура – станции метро, скверы - были приведены в порядок так, как в европейских столицах.Мэрия не уточняет, как долго продлятся ограничения.

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