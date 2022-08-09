https://sputnik-georgia.ru/20220809/na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-vvodyatsya-ogranicheniya-269316710.html

На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

Речь идет о 157 километре дороги на участке Хеви-Убиса (Харагаульский район, Имерети) Рикотского перевала 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T19:16+0400

2022-08-09T19:16+0400

2022-08-09T19:18+0400

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автодорога восток-запад

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 11-12 августа в ночное время, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Речь идет о 157 километре на участке дороги Хеви-Убиса (Харагаульский район, Имерети) Рикотского перевала, где ведется монтаж железобетонных предварительно напряженных конструкций на мосту.В целях обеспечения безопасного передвижения автотранспорта с 02:00 до 06:00 движение будет ограничено с 15-минутными интервалами, В остальное время дня и ночи движение свободное, говорится в сообщении.Автодорогу международного значения перекроют в Грузии на день >>Работы осуществляет китайская компания-подрядчик Hunan Roads and Bridges Construction GroupХеви-Убиса - сложнейший участок автомобильной дороги Рикоти-Зестафони длиной 12,2 километра. Проект подразумевает строительство дороги на четыре полосы, 37 мостов общей длиной 8,3 километра и 20 тоннелей общей длиной 9,4 километра. Строительство дороги должно завершиться в июне 2024 года.Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Стоимость проекта составляет около одного миллиарда долларов.Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба >>Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е 60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте, Франция, и заканчивается в Иркештаме, Киргизия.В Грузии Е 60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

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грузия, новости, общество, рикотский перевал, экономика, департамент автомобильных дорог, строительство дороги, автодорога восток-запад