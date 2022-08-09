https://sputnik-georgia.ru/20220809/ustupayu-mesto-molodezhi--gamkrelidze-ozvuchil-dalneyshie-plany-269292993.html

Уступаю место молодежи – Гамкрелидзе озвучил дальнейшие планы

Уступаю место молодежи – Гамкрелидзе озвучил дальнейшие планы

Причиной ухода эпидемиолога, который занимал эту должность с 2013 года, было названо личное заявление 09.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-09T07:32+0400

2022-08-09T07:32+0400

2022-08-09T07:59+0400

грузия

новости

общество

паата имнадзе

амиран гамкрелидзе

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. По словам Амирана Гамкрелидзе, решение уйти с должности главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии обусловлено несколькими причинами, в том числе желанием уступить место молодежи.Что Гамкрелидзе покидает занимаемую должность, стало известно 5 августа. Причиной ухода эпидемиолога, который занимал эту должность с 2013 года, было названо личное заявление.По словам Гамкрелидзе, у него всегда были и есть планы на будущее, но прежде чем вернуться к работе, ему нужен отдых на два месяца."Несколько университетов просят меня читать лекции, у меня очень хорошая научная группа в той области, в которой я начинал свою научную деятельность. Мы растим очень хорошую молодежь, и думаю, что у меня будет много дел", - сказал он.По его словам, исполнителем обязанностей главы национального центра по контролю заболеваний будет замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Эпидемиолог официально покинет пост после того, как Габуния ознакомится со спецификой работы Центра. Встречи для введения замглавы министра в курс дела будут ежедневными."Никакого противостояния не было" - Гамкрелидзе сделал заявление о своем уходе >>"Меня временно заменит Тамара Габуния, затем министерство выберет нового руководителя. Кто бы это мог быть, не могу сказать. Я не знаю. Повторяю вам еще раз, у меня не было и нет ни с кем противостояния. Я не агрессивный человек", - отметил Гамкрелидзе.Между тем ряд СМИ заявили, что причиной ухода Гамкрелидзе с должности стали его разногласия с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Первый раз эта тема поднялась осенью прошлого года, когда премьер-министр не поддержал рекомендацию Национального центра об обязательной вакцинации от коронавируса. Однако тогда стороны заявили, что между ними нет разногласий.Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии покидает свою должность >>"Я - представитель академических кругов. Я всегда рассматриваю любой вопрос, всегда стараюсь решить вопрос консенсусом, чтобы не было никаких противостояний", - сказал Гамкрелидзе.Также Гамкрелидзе прокомментировал и предположения о возможной отставке его заместителя Пааты Имнадзе, сказав, что не видит повода для его ухода. А займет ли он должность нового руководителя, решать министерству.

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грузия, новости, общество, паата имнадзе, амиран гамкрелидзе, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья