https://sputnik-georgia.ru/20220810/izmenyatsya-li-pravila-izbraniya-glavy-tsik-gruzii-otvet-deputata-269336036.html

Изменятся ли правила избрания главы ЦИК Грузии? Ответ депутата

Изменятся ли правила избрания главы ЦИК Грузии? Ответ депутата

По закону президент представляет в парламент кандидатуры на пост председателя ЦИК, после чего проходит голосование 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T14:34+0400

2022-08-10T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Вопрос внесения изменений в порядок избрания председателя Центральной избирательной комиссии Грузии не обсуждается в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили журналистам.По словам депутата, на сегодняшний день существует правило, когда президент представляет кандидатуры на пост председателя и членов ЦИК в парламент, после чего парламент принимает решение."Указанное правило остается в силе и на данном этапе не рассматривается то, что правило может стать предметом обсуждения", – отметил Оханашвили.Решение президента Грузии стало причиной политических инсинуаций – ЦИК>>В "Грузинской мечте" выразили недовольство тем, что президент Саломе Зурабишвили отказалась представлять парламенту на утверждение в качестве одного из кандидатов Георгия Каландаришвили, чьи полномочия на посту главы ЦИК истекают в середине месяца.Президент обосновала свое решение тем, что она уже дважды представляла парламенту кандидатуру Каландаришвили, но он не смог заручиться поддержкой 2/3 депутатов. За него проголосовало простое большинство депутатов, поэтому в обоих случаях он был избран главой ЦИК лишь на полгода, а не на пять лет. Ответ президенту: "Грузинская мечта" может не поддержать ее кандидатов в ЦИК>>По словам президента, необходимо способствование включенности в процесс новых профессионалов, демократическое и институциональное укрепление ЦИК, достижение широкого политического консенсуса и выявление кандидатов с высокой легитимацией.Спикер парламента Шалва Папуашвили назвал решение Зурабишвили печальным сигналом в отношении госслужащих, что ценится не добросовестность и профессионализм, а решения принимаются исходя из того, что кто-то сочтет это политически нужным или ненужным.

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