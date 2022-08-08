https://sputnik-georgia.ru/20220808/otvet-prezidentu-gruzinskaya-mechta-mozhet-ne-podderzhat-ee-kandidatov-v-tsik-269283230.html

Ответ президенту: "Грузинская мечта" может не поддержать ее кандидатов в ЦИК

Ответ президенту: "Грузинская мечта" может не поддержать ее кандидатов в ЦИК

В правящей "Грузинской мечте" считают, что Зурабишвили приняла необъективное решение 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T17:40+0400

2022-08-08T17:40+0400

2022-08-08T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Парламентское большинство вероятно не проголосует за предложенных президентом Грузии Саломе Зурабишвили кандидатов на пост главы Центральной избирательной комиссии, заявил председатель комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили журналистам. Президент отказалась представлять парламенту на утверждение в качестве одного из кандидатов Георгия Каландаришвили, чьи полномочия на посту главы ЦИК истекают в середине месяца. Он дважды был избран на этот пост лишь на полгода, так как смог заручиться поддержкой лишь простого большинства, а не 2/3 депутатов. Этим президент и обосновала свое решение. По его словам, совершенно непонятна мотивация, которой руководствовалась президент. "Как видно из ее заявления, это больше проявление ее политической позиции... Она должна была быть совершенно непредвзятой, и ее решение должно было основываться на объективных данных", - заявил Кадагишвили. Ранее в своем заявлении президент отметила, что не ставит под сомнение профессионализм, опыт и деятельность Каландаришвили. Решение президента Грузии стало причиной политических инсинуаций – ЦИК>>Целью своего решения президент назвала способствование включенности в процесс новых профессионалов, демократическое и институциональное укрепление ЦИК, достижение широкого политического консенсуса и выявление кандидатов с высокой легитимацией. О том, что Каландаришвили на посту главы ЦИК отличился профессионализмом и добросовестностью, в понедельник заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, против Каландаришвили, в том числе на последних выборах, шла кампания по дискредитации. Он с сожалением отметил, что президент приняла политическое решение. "Это печальный сигнал со стороны президента в отношении госслужащих - что ценится не добросовестность и профессионализм, а решения принимаются исходя из того, что кто-то посчитает это политически нужным или ненужным", - отметил Папуашвили.Президент Грузии назвала причину отклонения кандидатуры действующего главы ЦИК>>По его словам, у Каландаришвили была многопартийная поддержка парламента, а пытаются показать, якобы за него голосовала только правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия".Каландаришвили не смог получить поддержку 2/3 депутатов, так как за него не голосовали депутаты от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". "У "Национального движения" другие планы - радикальные планы обострить ситуацию"."Я в недоумении" – действующий глава ЦИК о решении президента Грузии>>Президент представила парламенту на утверждение двух кандидатов на пост главы ЦИК - автора учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе и руководителя группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваза Эгадзе. В список конкурсной комиссии, который она представила президенту, помимо Алпаидзе и Эгадзе, был и действующий глава ЦИК.

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, цик грузии, саломе зурабишвили