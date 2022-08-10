https://sputnik-georgia.ru/20220810/rtveli-2022-gruziya-gotovitsya-k-sboru-vinograda-269343078.html

Ртвели-2022: Грузия готовится к сбору винограда

Ртвели-2022: Грузия готовится к сбору винограда

Премьер обсудил меры, которые необходимы для организованного и успешного сбора урожая 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T19:19+0400

2022-08-10T19:19+0400

2022-08-10T19:20+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

кахети

телави

национальное агентство вина

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Государство будет субсидировать урожай винограда и в текущем году, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Субсидирование винограда – программа правительства, которая позволяет фермерам сдавать определенные сорта винограда по цене выше рыночной.В среду в администрации правительства под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили прошла подготовительная к сбору урожая встреча. Было отмечено, что государство и частный сектор виноделия полностью готовы к организованному проведению "Ртвели 2022".На встрече были обсуждены конкретные меры, которые необходимы для организованного и успешного сбора урожая.Грузия лидирует по поставкам органических вин в США>>Было подчеркнуто, что при поддержке государства все виноградарские хозяйства смогут реализовывать свой урожай, при этом будет сохранена динамика стабильного развития отрасли виноградарства и виноделия последних лет.Координационный штаб откроют в городе Телави (регион Кахети) 25 августа. Он будет работать круглосуточно.Главной функцией штаба будет обеспечение организованной сдачи винограда и его учет. Любой производитель вина может зарегистрироваться в штабе, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. После этого фермер, желающий сдать виноград, обращается в штаб и ищет компанию, которая за приемлемую для него цену купит у него урожай.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия>>В 2021 году, с целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии субсидировало два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование было выделено 100 миллионов лари.По данным Национального агентства вина, в 2021 году страна экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны.Россия вновь на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, кахети, телави, национальное агентство вина