https://sputnik-georgia.ru/20220810/tbilgorsud-rassmatrivaet-ocherednoe-delo-ob-uvolnenii-rabotnikov-muzeya-269338281.html

Тбилгорсуд рассматривает очередное дело об увольнении работников музея

Тбилгорсуд рассматривает очередное дело об увольнении работников музея

Уволенная Эка Кикнадзе намерена довести судебное разбирательство до конца 10.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-10T15:30+0400

2022-08-10T15:30+0400

2022-08-10T15:40+0400

грузия

новости

тея цулукиани

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Тбилисский городской суд рассматривает дело о законности увольнения директора Национального музея Эки Кикнадзе.Кикнадзе решением министерства культуры была уволена с поста директора в июле 2021 года и переведена на должность лаборанта того же музея. В январе 2022 года она попала под сокращение и потеряла работу.В ходе судебного заседания, на котором проходил опрос свидетелей, Кикнадзе заявила о предвзятом отношении к ней министра культуры Теи Цулукиани.По словам Кикнадзе, ее работу ценили более компетентные люди, чем Цулукиани. До заседании суда Кикнадзе заявила, что намерена довести судебное разбирательство до конца. Уволенные из Национального музея Грузии сотрудники продолжают протестовать>>На судебном заседании показания в поддержку Кикнадзе дали другие уволенные сотрудники музея.Следующее слушание по делу пройдет 21 сентября.Между тем накануне Тбилисский городской суд признал незаконным увольнение в результате реорганизации музея Динары Вачнадзе, посчитав аргументы министерства культуры по критериям увольнения необоснованными. Уволенные из Нацмузея сотрудники устроили акцию протеста >>Суд также обязал Национальный музей выплатить Динаре Вачнадзе всю задолженность по зарплате с момента сокращения до решения суда и вернуть ее на работу.В результате реорганизации в Национальном музее число сотрудников сократилось со 175 до 146.

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грузия, новости, тея цулукиани, тбилисский городской суд