https://sputnik-georgia.ru/20220811/advokaty-saakashvili-razrabotali-novuyu-strategiyu-po-ego-osvobozhdeniyu-269370052.html

Адвокаты Саакашвили разработали новую стратегию по его освобождению

Адвокаты Саакашвили разработали новую стратегию по его освобождению

Адвокаты рассчитывают на отсрочку наказания Саакашвили на шесть месяцев для прохождения лечения за границей 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T19:47+0400

2022-08-11T19:47+0400

2022-08-11T21:10+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Сторона защиты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили намерена пригласить экспертов из США и Швейцарии, заключение которых станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.По грузинскому законодательству, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медицинской комиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания."Наიფ цель - получить заключение, в котором будет написано, что Саакашвили в тяжелом состоянии, что мешает отбыванию наказания. После мы обратимся с ходатайством в суд, и после суд примет решение. Если он согласится с нашими аргументами, Саакашвили сможет покинуть тюрьму на шесть месяцев и лечиться в Грузии или за ее пределами", - сказал Хачапуридзе в эфире телеканала "ТВ Пирвели".При этом он добавил, что в Грузии нет медучреждения, в котором могут лечить таких пациентов.Саакашвили не уйдет из политики, а Иванишвили не вернется – мнение эксперта >>По словам адвоката, медицинское заключение подготовят эксперты грузинского центра "Эмпатия" и приглашенные из-за рубежа специалисты."К делу подключатся четыре американских эксперта – психолог, невролог, гастоэнеторолог и эксперт по изучению процедур и нарушений после пыток, который является лауреатом Нобелевской премии. К ним присоединится американская компания", - сказал Хачапуридзе.По его словам, заключение будет содержать также и психологическую оценку состояния экс-президента.Саакашвили уже третий месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди". Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз неизвестен общественности.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года.Дело СаакашвилиПричиной ареста Саакашвили стали приговоры по двум уголовным делам. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.Депутат от "Грузинской мечты": Саакашвили будет отвечать по закону>>Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили - о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили