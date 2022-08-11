https://sputnik-georgia.ru/20220811/gruzinskaya-mechta-protiv-tv--delo-rassmotrit-komissiya-po-kommunikatsiyam-269346517.html
"Грузинская мечта" против ТВ – дело рассмотрит комиссия по коммуникациям
"Грузинская мечта" против ТВ – дело рассмотрит комиссия по коммуникациям
Оппозиционные телеканалы расценивают жалобу, как попытку ограничить свободу слова в Грузии 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T09:01+0400
2022-08-11T09:01+0400
2022-08-11T10:47+0400
грузия
новости
заал удумашвили
политика
ираклий кадагишвили
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ТБИЛИСИ, 11 авг – Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям рассмотрит вопрос о принятии к рассмотрению жалобы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" против оппозиционных телеканалов.В жалобе речь идет о рекламных роликах на телеканалах "Мтавари архи", "Формула" и "ТВ Пирвели" по заказу молодежной организации "Стыдно" (Сирцхвилиа).В видеоролике показана реакция условной семьи в Грузии на заявления представителей правящей партии "Грузинская мечта" в защиту ее основателя Бидзины Иванишвили, критику Европарламента, оценку событий на Украине и решений ЕС по Грузии. Ни один из героев ролика, которые смотрят все это по телевизору, не произносит ни слова – показаны только их лица и эмоции. После видеоряда идет призыв на акцию "Стыдно".Правящая партия расценила этот видеоролик как политическую рекламу.Оппозиционные телеканалы расценивают жалобу, как попытку ограничить свободу слова."Правящая партия использует законы и комиссию для своих политических целей, и против прав человека и свободы слова", – заявил заместитель генерального директора "Формула" Миша Мшвилдадзе.Телеканалы в Грузии стали меньше зарабатывать на рекламе>>Ведущий телеканала "ТВ Пирвели" Заал Удумашвили считает, что таким образом власти пытаются заставить телеканалы замолчать."Они подводят телевидения под санкции, надеясь, что телеканалы не смогут выплатить солидные штрафы и закроются", – сказал Удумашвили.А вот неправительственные организации, занимающиеся проблематикой СМИ, видят в жалобе "Грузинской мечты" попытку создать прецедент перед выборами."Правящая партия пытается добиться, чтобы не звучала критика в ее адрес, и были созданы условия для предстоящих выборов", – сказала представитель НПО "Медиадвокатирование" Натия Капанадзе.Мдинарадзе обвинил омбудсмена Грузии в радикализме и поддержке "Нацдвижения">>Окончательное решение должна принять Национальная комиссия по коммуникациям, которая установит, был ли ролик "Стыдно" политической и предвыборной рекламой или нет.Организованная организацией "Стыдно" акция прошла перед парламентом Грузии в центре Тбилиси 24 июня, спустя неделю после того, как Евросоюз объявил о решении повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата. Организаторы выдвинули требование об отставке правительства и создании в стране нового, технократического кабинета министров на основе национального согласия.
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грузия, новости, заал удумашвили, политика, ираклий кадагишвили
"Грузинская мечта" против ТВ – дело рассмотрит комиссия по коммуникациям
09:01 11.08.2022 (обновлено: 10:47 11.08.2022)
Оппозиционные телеканалы расценивают жалобу, как попытку ограничить свободу слова в Грузии
ТБИЛИСИ, 11 авг – Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям рассмотрит вопрос о принятии к рассмотрению жалобы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" против оппозиционных телеканалов.
В жалобе речь идет о рекламных роликах на телеканалах "Мтавари архи", "Формула" и "ТВ Пирвели" по заказу молодежной организации "Стыдно" (Сирцхвилиа).
В видеоролике показана реакция условной семьи в Грузии на заявления представителей правящей партии "Грузинская мечта" в защиту ее основателя Бидзины Иванишвили, критику Европарламента, оценку событий на Украине и решений ЕС по Грузии. Ни один из героев ролика, которые смотрят все это по телевизору, не произносит ни слова – показаны только их лица и эмоции. После видеоряда идет призыв на акцию "Стыдно".
Правящая партия расценила этот видеоролик как политическую рекламу.
"Реклама имела политический смысл, а время не было предвыборным периодом", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили.
Оппозиционные телеканалы расценивают жалобу, как попытку ограничить свободу слова.
"Правящая партия использует законы и комиссию для своих политических целей, и против прав человека и свободы слова", – заявил заместитель генерального директора "Формула" Миша Мшвилдадзе.
Ведущий телеканала "ТВ Пирвели" Заал Удумашвили считает, что таким образом власти пытаются заставить телеканалы замолчать.
"Они подводят телевидения под санкции, надеясь, что телеканалы не смогут выплатить солидные штрафы и закроются", – сказал Удумашвили.
А вот неправительственные организации, занимающиеся проблематикой СМИ, видят в жалобе "Грузинской мечты" попытку создать прецедент перед выборами.
"Правящая партия пытается добиться, чтобы не звучала критика в ее адрес, и были созданы условия для предстоящих выборов", – сказала представитель НПО "Медиадвокатирование" Натия Капанадзе.
Окончательное решение должна принять Национальная комиссия по коммуникациям, которая установит, был ли ролик "Стыдно" политической и предвыборной рекламой или нет.
Организованная организацией "Стыдно" акция прошла перед парламентом Грузии в центре Тбилиси 24 июня, спустя неделю после того, как Евросоюз объявил о решении повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата. Организаторы выдвинули требование об отставке правительства и создании в стране нового, технократического кабинета министров на основе национального согласия.