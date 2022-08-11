https://sputnik-georgia.ru/20220811/gruzinskaya-mechta-protiv-tv--delo-rassmotrit-komissiya-po-kommunikatsiyam-269346517.html

"Грузинская мечта" против ТВ – дело рассмотрит комиссия по коммуникациям

"Грузинская мечта" против ТВ – дело рассмотрит комиссия по коммуникациям

Оппозиционные телеканалы расценивают жалобу, как попытку ограничить свободу слова в Грузии 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T09:01+0400

2022-08-11T09:01+0400

2022-08-11T10:47+0400

грузия

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ираклий кадагишвили

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ТБИЛИСИ, 11 авг – Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям рассмотрит вопрос о принятии к рассмотрению жалобы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" против оппозиционных телеканалов.В жалобе речь идет о рекламных роликах на телеканалах "Мтавари архи", "Формула" и "ТВ Пирвели" по заказу молодежной организации "Стыдно" (Сирцхвилиа).В видеоролике показана реакция условной семьи в Грузии на заявления представителей правящей партии "Грузинская мечта" в защиту ее основателя Бидзины Иванишвили, критику Европарламента, оценку событий на Украине и решений ЕС по Грузии. Ни один из героев ролика, которые смотрят все это по телевизору, не произносит ни слова – показаны только их лица и эмоции. После видеоряда идет призыв на акцию "Стыдно".Правящая партия расценила этот видеоролик как политическую рекламу.Оппозиционные телеканалы расценивают жалобу, как попытку ограничить свободу слова."Правящая партия использует законы и комиссию для своих политических целей, и против прав человека и свободы слова", – заявил заместитель генерального директора "Формула" Миша Мшвилдадзе.Телеканалы в Грузии стали меньше зарабатывать на рекламе>>Ведущий телеканала "ТВ Пирвели" Заал Удумашвили считает, что таким образом власти пытаются заставить телеканалы замолчать."Они подводят телевидения под санкции, надеясь, что телеканалы не смогут выплатить солидные штрафы и закроются", – сказал Удумашвили.А вот неправительственные организации, занимающиеся проблематикой СМИ, видят в жалобе "Грузинской мечты" попытку создать прецедент перед выборами."Правящая партия пытается добиться, чтобы не звучала критика в ее адрес, и были созданы условия для предстоящих выборов", – сказала представитель НПО "Медиадвокатирование" Натия Капанадзе.Мдинарадзе обвинил омбудсмена Грузии в радикализме и поддержке "Нацдвижения">>Окончательное решение должна принять Национальная комиссия по коммуникациям, которая установит, был ли ролик "Стыдно" политической и предвыборной рекламой или нет.Организованная организацией "Стыдно" акция прошла перед парламентом Грузии в центре Тбилиси 24 июня, спустя неделю после того, как Евросоюз объявил о решении повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата. Организаторы выдвинули требование об отставке правительства и создании в стране нового, технократического кабинета министров на основе национального согласия.

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грузия, новости, заал удумашвили, политика, ираклий кадагишвили