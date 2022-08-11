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"Грузинская мечта" против ТВ – дело рассмотрит комиссия по коммуникациям
"Грузинская мечта" против ТВ – дело рассмотрит комиссия по коммуникациям
Оппозиционные телеканалы расценивают жалобу, как попытку ограничить свободу слова в Грузии 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T09:01+0400
2022-08-11T10:47+0400
грузия
новости
заал удумашвили
политика
ираклий кадагишвили
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ТБИЛИСИ, 11 авг – Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям рассмотрит вопрос о принятии к рассмотрению жалобы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" против оппозиционных телеканалов.В жалобе речь идет о рекламных роликах на телеканалах "Мтавари архи", "Формула" и "ТВ Пирвели" по заказу молодежной организации "Стыдно" (Сирцхвилиа).В видеоролике показана реакция условной семьи в Грузии на заявления представителей правящей партии "Грузинская мечта" в защиту ее основателя Бидзины Иванишвили, критику Европарламента, оценку событий на Украине и решений ЕС по Грузии. Ни один из героев ролика, которые смотрят все это по телевизору, не произносит ни слова – показаны только их лица и эмоции. После видеоряда идет призыв на акцию "Стыдно".Правящая партия расценила этот видеоролик как политическую рекламу.Оппозиционные телеканалы расценивают жалобу, как попытку ограничить свободу слова."Правящая партия использует законы и комиссию для своих политических целей, и против прав человека и свободы слова", – заявил заместитель генерального директора "Формула" Миша Мшвилдадзе.Телеканалы в Грузии стали меньше зарабатывать на рекламе&gt;&gt;Ведущий телеканала "ТВ Пирвели" Заал Удумашвили считает, что таким образом власти пытаются заставить телеканалы замолчать."Они подводят телевидения под санкции, надеясь, что телеканалы не смогут выплатить солидные штрафы и закроются", – сказал Удумашвили.А вот неправительственные организации, занимающиеся проблематикой СМИ, видят в жалобе "Грузинской мечты" попытку создать прецедент перед выборами."Правящая партия пытается добиться, чтобы не звучала критика в ее адрес, и были созданы условия для предстоящих выборов", – сказала представитель НПО "Медиадвокатирование" Натия Капанадзе.Мдинарадзе обвинил омбудсмена Грузии в радикализме и поддержке "Нацдвижения"&gt;&gt;Окончательное решение должна принять Национальная комиссия по коммуникациям, которая установит, был ли ролик "Стыдно" политической и предвыборной рекламой или нет.Организованная организацией "Стыдно" акция прошла перед парламентом Грузии в центре Тбилиси 24 июня, спустя неделю после того, как Евросоюз объявил о решении повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата. Организаторы выдвинули требование об отставке правительства и создании в стране нового, технократического кабинета министров на основе национального согласия.
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грузия, новости, заал удумашвили, политика, ираклий кадагишвили

"Грузинская мечта" против ТВ – дело рассмотрит комиссия по коммуникациям

09:01 11.08.2022 (обновлено: 10:47 11.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerПравящая партия "Грузинская мечта",. символика
Правящая партия Грузинская мечта,. символика - Sputnik Грузия, 1920, 11.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Оппозиционные телеканалы расценивают жалобу, как попытку ограничить свободу слова в Грузии
ТБИЛИСИ, 11 авг – Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям рассмотрит вопрос о принятии к рассмотрению жалобы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" против оппозиционных телеканалов.
В жалобе речь идет о рекламных роликах на телеканалах "Мтавари архи", "Формула" и "ТВ Пирвели" по заказу молодежной организации "Стыдно" (Сирцхвилиа).
В видеоролике показана реакция условной семьи в Грузии на заявления представителей правящей партии "Грузинская мечта" в защиту ее основателя Бидзины Иванишвили, критику Европарламента, оценку событий на Украине и решений ЕС по Грузии. Ни один из героев ролика, которые смотрят все это по телевизору, не произносит ни слова – показаны только их лица и эмоции. После видеоряда идет призыв на акцию "Стыдно".
Правящая партия расценила этот видеоролик как политическую рекламу.

"Реклама имела политический смысл, а время не было предвыборным периодом", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили.

Оппозиционные телеканалы расценивают жалобу, как попытку ограничить свободу слова.
"Правящая партия использует законы и комиссию для своих политических целей, и против прав человека и свободы слова", – заявил заместитель генерального директора "Формула" Миша Мшвилдадзе.
Телеканалы в Грузии стали меньше зарабатывать на рекламе>>
Ведущий телеканала "ТВ Пирвели" Заал Удумашвили считает, что таким образом власти пытаются заставить телеканалы замолчать.
"Они подводят телевидения под санкции, надеясь, что телеканалы не смогут выплатить солидные штрафы и закроются", – сказал Удумашвили.
А вот неправительственные организации, занимающиеся проблематикой СМИ, видят в жалобе "Грузинской мечты" попытку создать прецедент перед выборами.
"Правящая партия пытается добиться, чтобы не звучала критика в ее адрес, и были созданы условия для предстоящих выборов", – сказала представитель НПО "Медиадвокатирование" Натия Капанадзе.
Мдинарадзе обвинил омбудсмена Грузии в радикализме и поддержке "Нацдвижения">>
Окончательное решение должна принять Национальная комиссия по коммуникациям, которая установит, был ли ролик "Стыдно" политической и предвыборной рекламой или нет.
Организованная организацией "Стыдно" акция прошла перед парламентом Грузии в центре Тбилиси 24 июня, спустя неделю после того, как Евросоюз объявил о решении повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата. Организаторы выдвинули требование об отставке правительства и создании в стране нового, технократического кабинета министров на основе национального согласия.
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