https://sputnik-georgia.ru/20220811/komissiya-po-kommunikatsiyam-rassmotrit-zhalobu-pravyaschey-partii-na-oppozitsionnye-tv-269372719.html

Комиссия по коммуникациям рассмотрит жалобу правящей партии на оппозиционные ТВ

Комиссия по коммуникациям рассмотрит жалобу правящей партии на оппозиционные ТВ

Правящая партия расценила видеоролик оппозиции как политическую рекламу, так как она была политического содержания 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T22:26+0400

2022-08-11T22:26+0400

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грузия

политика

новости

грузинская мечта

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям приняла к рассмотрению жалобу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" против оппозиционных телеканалов, первое слушание назначено на 23 августа.В жалобе речь идет о рекламных роликах на телеканалах "Мтавари архи", "Формула" и "ТВ Пирвели" по заказу неправительственной организации "Стыдно" (Сирцхвилиа).В видеоролике показана реакция условной семьи в Грузии на заявления представителей правящей партии "Грузинская мечта" в защиту ее основателя Бидзины Иванишвили, критику Европарламента, оценку событий на Украине и решений ЕС по Грузии. Ни один из героев ролика, которые смотрят все это по телевизору, не произносит ни слова – показаны только их лица и эмоции. После видеоряда идет призыв на акцию "Стыдно"."Грузинская мечта" против ТВ – дело рассмотрит комиссия по коммуникациям >>Национальная комиссия по коммуникациям, которая установит, был ли ролик "Стыдно" политической и предвыборной рекламой или нет.Правящая партия расценила этот видеоролик как политическую рекламу, так как она была политического содержания.Оппозиционные телеканалы же расценивают жалобу, как попытку ограничить свободу слова и высокими штрафами заставить телеканалы замолчать..А вот неправительственные организации, занимающиеся проблематикой СМИ, видят в жалобе "Грузинской мечты" попытку создать прецедент перед выборами, чтобы телеканалы боялись критиковать правящую партию.Телеканалы в Грузии стали меньше зарабатывать на рекламе>>Организованная организацией "Стыдно" акция прошла перед парламентом Грузии в центре Тбилиси 24 июня, спустя неделю после того, как Евросоюз объявил о решении повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата. Организаторы выдвинули требование об отставке правительства и создании в стране нового, технократического кабинета министров на основе национального согласия.

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грузия, политика, новости, грузинская мечта, национальная комиссия по коммуникациям грузии