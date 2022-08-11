https://sputnik-georgia.ru/20220811/krupneyshiy-turetskiy-kholding-zainteresovan-investitsiyami-v-gruziyu-269372205.html

Крупнейший турецкий холдинг заинтересован инвестициями в Грузию

Крупнейший турецкий холдинг заинтересован инвестициями в Грузию

Компания сделает крупные инвестиции для строительства нового пятизвездочного отеля "Дзвели Иверия" в Цхалтубо (регион Имерети) 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T21:48+0400

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грузия

новости

экономика

цхалтубо

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Инвестиционный потенциал Грузии обсудили в ходе встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с председателем Demirören Holding Йылдиримом Демиререном, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.Внимание было уделено возможности инвестирования в различные направления, включая индустрию гостеприимства, сектор недвижимости, энергетику и информационные технологии.Первые два санатория приватизированы на курорте Цхалтубо >>Стало известно, что компания сделает крупные инвестиции для строительства нового пятизвездочного отеля "Дзвели Иверия" в Цхалтубо (регион Имерети).Премьер Грузии рассказал потенциальным инвесторам о стабильной и благоприятной бизнес-среде в Грузии, о низких налогах и уникальном расположении страны, которые делают Грузию особенно привлекательной для иностранных инвесторов.Demirören Holding - турецкая холдинговая компания, основанная в 1956 году. Она работает во многих секторах, таких как СМИ, строительство, энергетика и туризм.Превратить Цхалтубо в Баден-Баден - разработан генплан по возрождению курорта >>По данным статистики, на фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов.Уже в первом квартале 2022 года объем прямых иностранных инвестиций в Грузию вырос в 4,3 раза по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил 568,2 миллиона долларов.

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