https://sputnik-georgia.ru/20220811/registratsiya-zhelayuschikh-poluchit-profobrazovanie-v-gruzii-prodlitsya-do-22-avgusta-269368873.html

Регистрация желающих получить профобразование в Грузии продлится до 22 августа

Регистрация желающих получить профобразование в Грузии продлится до 22 августа

В случае успешного окончания программы, выпускники получат дипломы, приравненные школьному аттестату 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T19:15+0400

2022-08-11T19:15+0400

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министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Регистрация лиц, желающих получить профобразование в Грузии, продлится до 22 августа включительно, сообщает министерство образования и науки Грузии.В этом году государственные и частные профессиональные образовательные учреждения примут студентов в масштабах всей страны на более 200 востребованных программах разных сфер.Среди них и интегрированные программы, которые предлагают студентам с базовым образованием получить и полное общее образование. В случае успешного окончания данной программы, выпускники получат дипломы, приравненные школьному аттестату.В Тбилиси открылась неделя профнавыков >>Профобразование доступно для всех заинтересованных лиц. Зарегистрироваться возможно как онлайн через страницу vet.emis.ge, так и в учреждениях, осуществляющих профессиональные образовательные программы.В Грузии проходит реформа профобразования. В Минобразования считают важным увеличение масштаба на следующем этапе реформы, чтобы большая часть активного населения смогла получить профобразование и трудоустроиться на рынке труда.С этой целью планируется содействие развитию сети частных и государственных образовательных учреждений, чтобы к 2032 году в стране около ста тысяч молодых ребят в год могли получить профообразование международного стандарта.Успешно внедряется соответствующий стандарт индикаторов EQAVET (Сеть европейского качества профобразования), который был утвержден в 2020 году. Через шесть лет все училища будут функционировать в соответствии с новым стандартом, что укрепит международные связи и поможет признанию на международном уровне национальных квалификаций.В Кахети появится академия гастрономии >>Минобразования планирует поощрять совместные с иностранными училищами программы, привлечь иностранных студентов, в училищах появятся центры иностранных языков. Программы по обмену будут предложены как студентам, так и учителям.В процессе обучения подключатся и иностранные учителя, что поможет внедрению международного стандарта обучения. В планах также внедрить новую модель развития профессии профучителя.С 2021 года Грузия смогла внедрить беспрецедентную и инновационную модель управления. С помощью партнерства частного и госсектаров основано Агентство профнавыков.Согласно десятилетнему плану Минобразования бюджет профобразования к 2030 году достигнет 730 миллионов лари.

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грузия, общество, новости, образование в грузии, министерство образования и науки грузии