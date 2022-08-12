https://sputnik-georgia.ru/20220812/chto-nelzya-delat-v-uspenskiy-post-2022-pravila-posta-269395537.html

Что нельзя делать в Успенский пост 2022: правила поста

Что нельзя делать в Успенский пост 2022: правила поста

Успенский пост по православному церковному календарю ежегодно начинается 14 августа и завершается 28 августа одним из главных христианских праздников –... 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T18:21+0400

2022-08-12T18:21+0400

2022-08-12T18:21+0400

религия

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календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия поинтересовался, какие правила нужно соблюдать в Успенский пост и чего нельзя делать в этот период.Правила постаУспенский пост - один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью, - по строгости он приравнивается к Великому, который христиане ежегодно соблюдают перед Пасхой. По монастырскому уставу, верующие, в период поста, отказываются от мясных и молочных продуктов, яиц, рыбы и от алкогольных напитков.По церковным правилам, для того, чтобы поститься, верующие исповедуются и получают благословение духовного отца.Правила Успенского поста, в первую очередь, предусматривают духовную подготовку к празднику Успения Пресвятой Богородицы. По правилам, соблюдающие пост должны ограничивать себя не только в еде и развлечениях, но и строго следовать моральным нормам.Правила поста призывают православных, в первую очередь, заботиться об очищении души и помыслов - для этого они должны ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы. В дни Успенского поста важно делать как можно больше добрых дел – пост без этого теряет свой смысл.Если по каким-либо причинам верующему нельзя следовать всем правилам поста, он может ограничить себя в других вещах. Например, не пользоваться в пост в интернете социальными сетями или не смотреть телевизор.Что нельзя делатьНельзя в Успенский пост, как и в любой другой, устраивать веселые застолья и напиваться - в пост нужно молиться и каяться.Нельзя кичиться и поучать других. Нельзя ссориться, раздражаться, делать больно родным и близким, а также совершать любые другие поступки, разрушающие мир между людьми.По церковным правилам нельзя во время поста венчаться - свадьбу желательно планировать до начала Успенского поста, или после его завершения.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220809/chto-mozhno-i-nelzya-est-v-uspenskiy-post-2022-kalendar-posta-269321076.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников