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Гарвардский университет вводит курсы грузинского языка
Гарвардский университет вводит курсы грузинского языка
Вуз дает возможность изучить наряду с другими языками и языки народов Кавказа и Центральной Азии 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T10:02+0400
2022-08-12T10:02+0400
2022-08-12T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Гарвардский университет предложит всем желающим курсы грузинского языка, об этом информацию распространяет эмигрант из Грузии Мзия Шанава."Мечта поколений грузинских языковедов и ученых сбылась – Гарвардский университет начинает программу обучения грузинского и предлагает классы грузинского языка", – пишет Шанава.На сайте Гарвардского университета сообщается, что вуз дает возможность изучить, наряду с другими языками, и языки Кавказа и Центральной Азии (например, грузинский, казахский, узбекский и так далее).Администрация университета просит заинтересованных в изучении этих языков лиц связаться с доктором Стивеном Клэнси."Мы должны достойно представлять грузинский язык в мире" – Чхенкели >>Harvard University – старейший университет США, основанный в 1636 году и названный в честь священника Джона Гарварда, оставившего университету половину своего имущества и обширную библиотеку.Гарвард может похвастаться огромным кампусом размером более 2 000 гектаров, оборудованным по последнему слову техники. Инфраструктура кампуса включает в себя научные лаборатории мирового уровня, спортивные центры, несколько музеев, библиотеки, кафе и клубы. Университетская библиотека – самая крупная академическая библиотека мира с 18 миллионами книг.
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грузия, новости, общество, гарвардский университет, сша, грузинский язык
Гарвардский университет вводит курсы грузинского языка
Вуз дает возможность изучить наряду с другими языками и языки народов Кавказа и Центральной Азии
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Гарвардский университет предложит всем желающим курсы грузинского языка, об этом информацию распространяет эмигрант из Грузии Мзия Шанава.
"Мечта поколений грузинских языковедов и ученых сбылась – Гарвардский университет начинает программу обучения грузинского и предлагает классы грузинского языка", – пишет Шанава.
На сайте Гарвардского университета сообщается, что вуз дает возможность изучить, наряду с другими языками, и языки Кавказа и Центральной Азии (например, грузинский, казахский, узбекский и так далее).
Администрация университета просит заинтересованных в изучении этих языков лиц связаться с доктором Стивеном Клэнси.
Harvard University – старейший университет США, основанный в 1636 году и названный в честь священника Джона Гарварда, оставившего университету половину своего имущества и обширную библиотеку.
Гарвард может похвастаться огромным кампусом размером более 2 000 гектаров, оборудованным по последнему слову техники. Инфраструктура кампуса включает в себя научные лаборатории мирового уровня, спортивные центры, несколько музеев, библиотеки, кафе и клубы. Университетская библиотека – самая крупная академическая библиотека мира с 18 миллионами книг.