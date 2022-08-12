https://sputnik-georgia.ru/20220812/glava-minyusta-gruzii-reshenie-po-saakashvili-dolzhen-prinyat-sud-269397445.html

Глава Минюста Грузии: решение по Саакашвили должен принять суд

Глава Минюста Грузии: решение по Саакашвили должен принять суд

Саакашвили уже третий месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди" 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T19:45+0400

2022-08-12T19:45+0400

2022-08-12T19:51+0400

грузия

новости

общество

рати брегадзе

министерство юстиции грузии

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Только суд может принять решение об отсрочке наказания для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили или об его освобождении, заявил министр юстиции Рати Брегадзе журналистам.Адвокаты Саакашвили накануне заявили о приглашении иностранных экспертов для заключения по его здоровью, которое будет представлено суду с ходатайством об отсрочке наказания.В то же время он отметил, что исходя из того, что экс-президент проходит лечение в терапевтическом отделении, можно сделать выводы о состоянии его здоровья."Все это время этот человек находится в терапевтическом, а не реанимационном отделении или отделении интенсивной терапии . Из этого можно сделать вывод. Этот человек не голодает, ему проводятся все мероприятия, которые считает нужным клиника", - сказал Брегадзе.По грузинскому законодательству, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медицинской комиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили уходит или ищет повод, чтобы прийти? >>Саакашвили уже третий месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди". Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз неизвестен общественности.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года.Дело СаакашвилиПричиной ареста Саакашвили стали приговоры по двум уголовным делам. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили - о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.

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грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии, михаил саакашвили