https://sputnik-georgia.ru/20220812/izvestny-novye-detali-ubiystva-na-zapade-gruzii-269392540.html

Стали известны детали убийства на западе Грузии

Стали известны детали убийства на западе Грузии

По словам членов семьи убитой 38-летней женщины, она постоянно подвергалась насилию 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T16:17+0400

2022-08-12T16:17+0400

2022-08-12T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Свидетелем убийства 38-летней женщины в Озургети (регион Гурия), предположительно, стал ребенок, сообщает телекомпания "Рустави 2".По имеющейся информации, убийство произошло в пятницу в девять утра. По словам соседей, никакого шума они слышали и о произошедшем им стало известно только после того, как на место происшествия прибыли бригада скорой помощи и патрульная полиция.Обвиняемым по делу проходит бывший муж. Члены семьи убитой 38-летней женщины утверждают, что она постоянно подвергалась насилию с его стороны. По этой причине мужчина трижды отбыл срок наказания.Убийство на западе Грузии – экс-супруг покойной сдался полиции >>По словам брата убитой, в последний раз мужчине выписали ограничительный ордер несколько дней назад. Мужчина настаивал на том, чтобы бывшая жена помирилась с ним. Женщина вместе с тремя малолетними детьми жила в Озургети на съемной квартире.

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грузия, происшествия, новости, озургети, убийство