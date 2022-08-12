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Стали известны детали убийства на западе Грузии
Стали известны детали убийства на западе Грузии
По словам членов семьи убитой 38-летней женщины, она постоянно подвергалась насилию 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T16:17+0400
2022-08-12T16:17+0400
2022-08-12T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Свидетелем убийства 38-летней женщины в Озургети (регион Гурия), предположительно, стал ребенок, сообщает телекомпания "Рустави 2".По имеющейся информации, убийство произошло в пятницу в девять утра. По словам соседей, никакого шума они слышали и о произошедшем им стало известно только после того, как на место происшествия прибыли бригада скорой помощи и патрульная полиция.Обвиняемым по делу проходит бывший муж. Члены семьи убитой 38-летней женщины утверждают, что она постоянно подвергалась насилию с его стороны. По этой причине мужчина трижды отбыл срок наказания.Убийство на западе Грузии – экс-супруг покойной сдался полиции >>По словам брата убитой, в последний раз мужчине выписали ограничительный ордер несколько дней назад. Мужчина настаивал на том, чтобы бывшая жена помирилась с ним. Женщина вместе с тремя малолетними детьми жила в Озургети на съемной квартире.
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грузия, происшествия, новости, озургети, убийство
Стали известны детали убийства на западе Грузии
16:17 12.08.2022 (обновлено: 17:00 12.08.2022)
По словам членов семьи убитой 38-летней женщины, она постоянно подвергалась насилию
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Свидетелем убийства 38-летней женщины в Озургети (регион Гурия), предположительно, стал ребенок, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По имеющейся информации, убийство произошло в пятницу в девять утра. По словам соседей, никакого шума они слышали и о произошедшем им стало известно только после того, как на место происшествия прибыли бригада скорой помощи и патрульная полиция.
Обвиняемым по делу проходит бывший муж.
Члены семьи убитой 38-летней женщины утверждают, что она постоянно подвергалась насилию с его стороны. По этой причине мужчина трижды отбыл срок наказания.
По словам брата убитой, в последний раз мужчине выписали ограничительный ордер несколько дней назад. Мужчина настаивал на том, чтобы бывшая жена помирилась с ним.
Женщина вместе с тремя малолетними детьми жила в Озургети на съемной квартире.