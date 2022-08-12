https://sputnik-georgia.ru/20220812/kak-v-gruzii-budut-borotsya-s-korruptsiey-parlament-obsuzhdaet-modeli-269400425.html

Как в Грузии будут бороться с коррупцией: парламент обсуждает модели

Как в Грузии будут бороться с коррупцией: парламент обсуждает модели

Проект поправок в законодательство по антикоррупционным мерам должен быть представлен до 19 октября, а сами поправки приняты до 1 декабря 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T23:21+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Рабочая группа по работе над антикоррупционными мерами в рамках выполнения 12 условий Евросовета рассматривает несколько новшеств в борьбе с коррупцией в стране, заявил глава группы, председатель юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили.Евросовет рекомендовал Грузии укрепить независимость Агентства по борьбе с коррупцией, в частности обеспечив возможности для рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне.На заседании рабочей группы ряд неправительственных организаций предложили создать независимое Агентство, подотчетное парламенту, которое должен возглавить кандидат, пользующийся доверием как большинства, так и оппозиции.При этом он отметил, что работа на вопросом Антикоррупционного агентства продолжается и власти ждут встречных аргументов. Также, по его словам, в ходе работы группы была выявлена проблема координации между ведомствами."В этом направлении мы попросили конкретные агентства представить свое видение проблем. В целом сейчас есть два направления: создать агентство и усилить координацию по борьбе с коррупцией, по профилактическим мероприятиям и разработке законодательных изменений в целях правового реагирования", - сказал Оханашвили.Еврокомиссия отложила сроки составления отчета о Грузии по вопросу статуса >>По его словам, на следующей встрече будет обсуждаться второе направление, а после группа договорится об окончательном решении и направлении работы.Согласно плану правящей партии "Грузинская мечта", проект поправок в законодательство по антикоррупционным мерам должен быть представлен до 19 октября, а сами поправки приняты до 1 декабря.

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грузия, политика, новости, грузинская мечта, еврокомиссия, парламент грузии, грузия против коррупции