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Сборная Грузии по баскетболу уступила команде Израиля
Сборная Грузии по баскетболу уступила команде Израиля
Сборные Грузии и Израиля в субботу проведут еще один матч, который будет закрытым и не будет транслироваться 12.08.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в рамках подготовки к чемпионату Европы сыграла в Тбилиси с командой Израиля и уступила 96:104.Сразу же после получения мяча на своей половине соперник в высоком темпе переходил в нападение и завершал большинство атак за 10-12 секунд вместо выделяемых 24 секунд. Кроме того, израильские баскетболисты забросили 11 трехочковых.Именно это и оказалось решающим – сборная Грузии, несмотря на свою большую решимость, не смогла подстроить должную оборону под израильскую атаку. В итоге встреча показала, что сборной предстоит много работы в обороне и комбинационном нападении.По его словам, после матча главный тренер сказал игрокам, что сборная Грузии должна выигрывать игры, в первую очередь, хорошо играя в обороне.Лучшим игроком среди грузинских баскетболистов в прошедшем матче стал Торнике Шенгелия, на счету которого 26 очков, 9 передач, 6 подборов.Грузинские баскетболисты готовятся к отборочным играм чемпионата мира &gt;&gt;Сборные Грузии и Израиля в субботу проведут еще один матч, который будет закрытым и не будет транслироваться.
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грузия, новости, спорт, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, товарищеский матч

Сборная Грузии по баскетболу уступила команде Израиля

21:41 12.08.2022 (обновлено: 21:59 12.08.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliБаскетболист сборной Грузии Торнике Шенгелия
Баскетболист сборной Грузии Торнике Шенгелия - Sputnik Грузия, 1920, 12.08.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Сборные Грузии и Израиля в субботу проведут еще один матч, который будет закрытым и не будет транслироваться
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в рамках подготовки к чемпионату Европы сыграла в Тбилиси с командой Израиля и уступила 96:104.
Сразу же после получения мяча на своей половине соперник в высоком темпе переходил в нападение и завершал большинство атак за 10-12 секунд вместо выделяемых 24 секунд. Кроме того, израильские баскетболисты забросили 11 трехочковых.
Именно это и оказалось решающим – сборная Грузии, несмотря на свою большую решимость, не смогла подстроить должную оборону под израильскую атаку. В итоге встреча показала, что сборной предстоит много работы в обороне и комбинационном нападении.
"Мы набрали 96 очков и это высокий показатель. В такое время по правилам и порядку матч должен быть выигран, но соперник набрал более 100 очков. Значит, мы плохо играли в обороне. Именно на это обратил внимание главный тренер Ильяс Зурос в раздевалке после матча", - заявил один из лидеров сборной Грузии, центровой Георгий Шермадини.
По его словам, после матча главный тренер сказал игрокам, что сборная Грузии должна выигрывать игры, в первую очередь, хорошо играя в обороне.
Лучшим игроком среди грузинских баскетболистов в прошедшем матче стал Торнике Шенгелия, на счету которого 26 очков, 9 передач, 6 подборов.
Грузинские баскетболисты готовятся к отборочным играм чемпионата мира >>
Сборные Грузии и Израиля в субботу проведут еще один матч, который будет закрытым и не будет транслироваться.
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