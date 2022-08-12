https://sputnik-georgia.ru/20220812/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-ustupila-komande-izrailya-269399316.html

Сборная Грузии по баскетболу уступила команде Израиля

Сборная Грузии по баскетболу уступила команде Израиля

Сборные Грузии и Израиля в субботу проведут еще один матч, который будет закрытым и не будет транслироваться 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T21:41+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в рамках подготовки к чемпионату Европы сыграла в Тбилиси с командой Израиля и уступила 96:104.Сразу же после получения мяча на своей половине соперник в высоком темпе переходил в нападение и завершал большинство атак за 10-12 секунд вместо выделяемых 24 секунд. Кроме того, израильские баскетболисты забросили 11 трехочковых.Именно это и оказалось решающим – сборная Грузии, несмотря на свою большую решимость, не смогла подстроить должную оборону под израильскую атаку. В итоге встреча показала, что сборной предстоит много работы в обороне и комбинационном нападении.По его словам, после матча главный тренер сказал игрокам, что сборная Грузии должна выигрывать игры, в первую очередь, хорошо играя в обороне.Лучшим игроком среди грузинских баскетболистов в прошедшем матче стал Торнике Шенгелия, на счету которого 26 очков, 9 передач, 6 подборов.Грузинские баскетболисты готовятся к отборочным играм чемпионата мира >>Сборные Грузии и Израиля в субботу проведут еще один матч, который будет закрытым и не будет транслироваться.

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