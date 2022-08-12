https://sputnik-georgia.ru/20220812/v-gorakh-svaneti-vedetsya-spasatelnaya-operatsiya-po-poisku-turistov-269396235.html

В горах Сванети ведется спасательная операция по поиску туристов

В горах Сванети ведется спасательная операция по поиску туристов

В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T18:44+0400

2022-08-12T18:44+0400

2022-08-12T18:44+0400

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сванети

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В районе горы Тетнулди в Сванети ведется спасательная операция, ищут пострадавших туристов, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.По данным службы, сигнал о помощи поступил в пятницу, в нем говорилось, что группе иностранных туристов необходима помощь.В данный момент уже установлена локация, мобилизован вертолет и пешая группа спасателей.Авиакатастрофа в Гудаури - МВД Грузии дало разъяснения >>Вертолет готовят в Кутаисском аэропорту, и он готов вылететь для спасения туристов.В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций.Две недели назад в горах Грузии в районе Гудаури произошло крушения вертолета со спасателями. В результате погибли 8 человек, находившихся на борту. Точная причина крушения устанавливается.

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грузия, новости, происшествия, сванети, туристы, спасательная операция