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В горах Сванети ведется спасательная операция по поиску туристов
В горах Сванети ведется спасательная операция по поиску туристов
В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T18:44+0400
2022-08-12T18:44+0400
2022-08-12T18:44+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В районе горы Тетнулди в Сванети ведется спасательная операция, ищут пострадавших туристов, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.По данным службы, сигнал о помощи поступил в пятницу, в нем говорилось, что группе иностранных туристов необходима помощь.В данный момент уже установлена локация, мобилизован вертолет и пешая группа спасателей.Авиакатастрофа в Гудаури - МВД Грузии дало разъяснения >>Вертолет готовят в Кутаисском аэропорту, и он готов вылететь для спасения туристов.В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций.Две недели назад в горах Грузии в районе Гудаури произошло крушения вертолета со спасателями. В результате погибли 8 человек, находившихся на борту. Точная причина крушения устанавливается.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, сванети, туристы, спасательная операция
В горах Сванети ведется спасательная операция по поиску туристов
В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В районе горы Тетнулди в Сванети ведется спасательная операция, ищут пострадавших туристов, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным службы, сигнал о помощи поступил в пятницу, в нем говорилось, что группе иностранных туристов необходима помощь.
В данный момент уже установлена локация, мобилизован вертолет и пешая группа спасателей.
Вертолет готовят в Кутаисском аэропорту, и он готов вылететь для спасения туристов.
В Грузии усилены меры безопасности при использовании вертолетов для спасательных операций.
Две недели назад в горах Грузии в районе Гудаури произошло крушения вертолета со спасателями. В результате погибли 8 человек, находившихся на борту. Точная причина крушения устанавливается.