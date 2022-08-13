https://sputnik-georgia.ru/20220813/chto-budet-s-inflyatsiey-v-gruzii-prognoz-ot-tbc-capital-269401387.html

Что будет с инфляцией в Грузии: прогноз от TBC Capital

Что будет с инфляцией в Грузии: прогноз от TBC Capital

Годовая инфляция (июль 2022 года к июлю 2021 года) в Грузии составила 11,5%, при целевом показателе 3% 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T09:01+0400

2022-08-13T09:01+0400

2022-08-13T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Аналитики крупнейшего банка Грузии ожидают резкое снижение уровня инфляции с августа 2022 года, говорится в отчете TBC Capital.По оценке аналитиков, в течение следующего года следует ожидать дефляции.По данным аналитиков, в последнее время выросла инвестиционная активность и за счет высокопродуктивных мигрантов идет высокая контрибуция рабочей силы в экономический потенциал, что обеспечивает стабильность экономики.Годовая инфляция (июль 2022 года к июлю 2021 года) в Грузии составила 11,5%, при целевом показателе 3%. В июле 2022 года, по сравнению с июнем 2022 года, уровень сравнительной инфляции составил 0,2%. В июне месячная инфляция составляла 0,2%.Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе отметил, что, по сравнению со многими другими странами, инфляция в Грузии имеет тенденцию к снижению.Уровень инфляции в Грузии начал снижаться – новая статистика >>По его словам, обменный курс имеет тенденцию к укреплению и остается устойчивым в течение достаточно долгого времени, влияет на импортируемую инфляцию и, по крайней мере, не влияет на импортируемую инфляцию. При этом, как известно, денежно-кредитная политика была достаточно ужесточена и остается на ужесточенном уровне, что, безусловно, способствует снижению инфляции.Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что инфляция в Грузии в среднем составит 11,5% в годовом исчислении в 2022 году, поскольку цены на жилье и продукты питания останутся высокими, а затем снизятся до 6,2% – в 2023 году и 4,2% – в 2024 году.Президент Нацбанка Грузии о мерах по борьбе с высокой инфляцией >>По мнению аналитиков агентства, денежно-кредитная политика останется жесткой, несмотря на высокий уровень долларизации и преимущественно фиксированную процентную ставку, структура кредитования снижает эффективность трансмиссионной денежно-кредитной политики.

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