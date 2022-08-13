https://sputnik-georgia.ru/20220813/uspenskiy-post-2022-sut-traditsii-i-primety-269398352.html

Успенский пост 2022: суть, традиции и приметы

Успенский пост 2022: суть, традиции и приметы

Успенский пост начнется 14 августа и продлиться всего две недели – он готовит верующих к празднованию дня Успения Пресвятой Богородицы, который православная... 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T14:14+0400

2022-08-13T14:14+0400

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В чем суть и значение Успенского поста, о традициях и приметах, связанных с ним, читайте в материале Sputnik Грузия.Суть и значение постаУспенский пост соблюдали с древних времен христианства, однако окончательно установили на Константинопольском Соборе в 1166 году.Успенский, как и любой другой из четырех многодневных постов в году, установленных церковью, призывает верующих к духовному самосовершенствованию и к победе над страстями и грехами.Без поста духовная жизнь невозможна. Пост, как учит церковь, помогает воспитать волю, поскольку, постясь, человек учится подчинять духу свои телесные потребности.Когда Богородица, по церковному преданию, узнала о времени своего перехода из этого мира, она готовилась к этому переходу постом и усиленной молитвой, хотя Божья Матерь и не нуждалась в очищении души, ибо вся ее жизнь – образец святости и жертвенности.Православные, подражая подвигу Пресвятой Богородицы, постятся, восхваляя Богоматерь и желая хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте.Смысл праздника Успения в том, что нет больше той смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова, после нет больше скорби о смерти, нет перед ней страха.Традиции и обычаиУспенский пост – это время, когда заканчивается лето и наступает осень. Люди в этот период молятся Господу о хорошем урожае и сытой зиме, а также освящают в церкви всевозможные талисманы и обереги.По приметам колосья ржи, освященные в Успенский пост, оставляют в доме до августа следующего года, чтобы сделанных в этом году запасов хватило на 12 месяцев. Люди верят, что если человек нарушит слово, данное Господу и пост, то следующий год проведет в нужде.Успенский пост – период строгого душевного воздержания. В это время по церковной традиции нельзя есть некоторые продукты, а также участвовать в любых торжествах и праздниках.Приметы на Успенский постПо приметам зима будет очень холодной, если ветер в первый день Успенского поста дует с севера, с востока – снежной, с запада – мягкой, а с юга – теплой.Если журавли улетают 20 августа – это примета, что осень будет ранней и дождливой, а если 23 августа стоит жара – осень будет поздней и теплой.По приметам январь будет таков, какой погода будет 19 августа, а если 23 августа вода в реках и озерах спокойная, то зима будет морозной и снежной.Есть приметы на Успенский пост, которые могут стать знаками судьбы. Так, например, к прибыли, если в первый день поста при сборе урожая на голову упадет яблоко, а если упадет орех – к удаче.Здоровым будет тот, кого в первый день поста случайно обольют водой, а на того, кто сам упадет в воду – по приметам свалится богатство.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220812/chto-nelzya-delat-v-uspenskiy-post-2022-pravila-posta-269395537.html

https://sputnik-georgia.ru/20220802/kogda-nachinaetsya-uspenskiy-post-2022-tserkovnyy-kalendar-269139120.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников