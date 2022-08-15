https://sputnik-georgia.ru/20220815/golodovka-v-tyurme-na-vostoke-gruzii---penitentsiarnaya-sluzhba-sdelala-zayavlenie-269453378.html

Голодовка в тюрьме на востоке Грузии – Пенитенциарная служба сделала заявление

Голодовка в тюрьме на востоке Грузии – Пенитенциарная служба сделала заявление

Пенитенциарная служба призвала СМИ не распространять непроверенную информацию 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T14:13+0400

2022-08-15T14:13+0400

2022-08-15T14:44+0400

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специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии назвала дезинформацией телевизионный сюжет о том, что в тюрьме строгого режима №6 (район Гардабани) голодают около десяти заключенных и медперсонал учреждения не оказывает им должного внимания.В этом же сюжете, который вышел в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели", было сказано о незаконном установлении ограничений для заключенных в случае выражения ими протеста из-за условий содержания в тюрьме – запрет на телефонные звонки и свидания с родными. Факт голодовки заключенных пенитенциарная служба подтвердила, но при этом уточнила, что к крайней мере протеста прибегли лишь три человека."Примечательно, что двое из них объявили голодовку лишь 14 августа, после выхода сюжета этого медиасредства в эфир. Что касается медицинского обслуживания осужденных, во всех пенитенциарных учреждениях медики работают в 24-часовом режиме и оказывают полноценную медицинскую помощь, как только этого потребуют обвиняемые/осужденные", – сказано в заявлении. Семья экс-чиновника СГБ Грузии заявила об угрозах – омбудсмен настаивает на расследовании>>Что касается Геоигия Челидзе, о котором говорилось в сюжете, после поступления в тюрьму №6 ему провели многостороннее лечение и его не раз консультировали врачи разного профиля. Челидзе 11 и 12 августа осмотрели семейные врачи и у него не оказалось никаких жалоб, сказано в заявлении. При этом пенитенциарная служба подчеркнула, что тюремная администрация прибегает к дисциплинарному взысканию только с полным соблюдением закона в случае нарушения заключенным дисциплины. Челидзе, как утверждает пенитенциарная служба, не раз нарушил дисциплину, в связи с чем несколько раз было применено дисциплинарное взыскание. В Грузии работают над новым тюремным кодексом>>Специальная пенитенциарная служба призывает все СМИ воздерживаться то распространения непроверенных данных, что в первую очередь вредит интересам заключенных и их семей, приводит к дезинформации общества, вредит имиджу ведомства и служит дискредитации его сотрудников, говорится в заявлении.

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грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба