https://sputnik-georgia.ru/20220816/kogda-v-gruzii-podesheveet-benzin--otvet-eksperta-269502108.html

Когда в Грузии подешевеет бензин – ответ эксперта

Когда в Грузии подешевеет бензин – ответ эксперта

Стоимость топлива в Грузии, зависящей от импорта, определяется международными ценами на нефть в соответствии с методикой S&P Global Platts 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T18:11+0400

2022-08-16T18:11+0400

2022-08-16T18:11+0400

грузия

новости

бензин

экономика

цены на топливо

союз импортеров нефтепродуктов грузии

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Стоимость автомобильного топлива в Грузии продолжит сокращаться в августе, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вано Мтвралашвили.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте текущего года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).По его словам, стоимость топлива в Грузии, зависящей от импорта, определяется международными ценами на нефть в соответствии с методикой S&P Global Platts. Сегодня цены на топливо во всех странах сокращаются.По данным СИНГ, в последнее время цены на нефть в мире сокращаются. В частности, по данным на 15 августа цена на нефть на Лондонской бирже снизилась до 95,10 доллара за баррель (-3,05). На Нью-Йоркской бирже стоимость нефти сократилась до 89,41 доллара за баррель (-2,68).Премьер Грузии: цены на топливо в стране снижаются >>"Снижение цен особенно заметно на небрендовых заправках, где бензин можно купить в среднем за 3 лари. Что касается дизеля, то дизель подешевел на 30-40 тетри. Что касается брендированных заправок, и здесь снижены цены как на бензин, так и на дизельное топливо", - заявил Мтвралашвили.В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.Когда подешевеет бензин в Грузии - мнение министра >>На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 3,59-3,90 лари за литр, регуляр – 3,39-3,65 лари за литр, супер – 4,09-4,29 лари за литр, евро дизель – 4,37-4,57 лари за литр, дизель – 4,10-4,50 лари за литр.

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грузия, новости, бензин, экономика, цены на топливо, союз импортеров нефтепродуктов грузии