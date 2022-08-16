https://sputnik-georgia.ru/20220816/pravitelstvo-gruzii-ozvuchilo-usloviya-subsidiy-rtveli-2022-269475516.html

Правительство Грузии озвучило условия субсидий Ртвели-2022

Правительство Грузии озвучило условия субсидий Ртвели-2022

Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T07:01+0400

2022-08-16T07:01+0400

2022-08-16T07:56+0400

грузия

новости

экономика

кахети

национальное агентство вина

ртвели 2022

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Предприятие, которое закупит у фермера виноград сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (около 35 центов) за килограмм, получат субсидию в размере 35 тетри (около 13 центов), заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства.В этом году, как и прежде, правительство запустит программу субсидирования винограда, которая позволяет фермерам сдавать определенные сорта винограда по цене выше рыночной.Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (более 55 млн долларов).По словам министра, речь идет о примерно 25 тысячах производителей и около 300 предприятиях, которые будут задействованы в процессе сбора урожая.Решение продолжить субсидирование и в этом году, по словам Шамугия, было принято в связи с сокращением экспорта вина на один из стратегических рынков – Украину, в связи с известными событиями.Грузию ждет рекордный урожай винограда – премьер >>"И в этом году мы помогаем отрасли, виноградарям и предприятиям сохранить динамику развития отрасли", – сказал министр."Ртвели-2022" начнется в ближайшие дни с винного региона страны – Кахети. Сбор урожая винограда традиционно проходит организованно. Часть сотрудников Координационного штаба уже находятся в Кахети. С полной нагрузкой штаб заработает уже в начале следующей недели.В Грузии в этом году ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн.В прошлом году власти также субсидировали виноград сортов "ркацители" и "кахури мцване", на что было выделено 100 миллионов лари. В 2021 году в стране переработали 240 тысяч тонн.Ртвели-2022: Грузия готовится к сбору винограда >>По данным Национального агентства вина, в 2021 году страна экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны.В прошлом году Россия вновь заняла первое место среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.

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грузия, новости, экономика, кахети, национальное агентство вина, ртвели 2022