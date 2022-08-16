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Президент Грузии посетила туристическую зону Ингури ГЭС
Президент Грузии посетила туристическую зону Ингури ГЭС
Визит президента будет способствовать развитию туристического значения ГЭС, заявил управляющей станции 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T22:09+0400
2022-08-16T22:09+0400
2022-08-16T22:59+0400
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николоз антидзе
ингури гэс
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Ингури ГЭС пользуется популярностью среди туристов и должна стать важной туристической точкой страны, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили."Восстановление Ингури ГЭС - индустриально-туристического пункта, который в этом году уже посетили 20 тысяч туристов, уже начато. Это необычное место на дороге в Сванетию, вероятно, станет одной из важных туристических точек", - сказала Зурабишвили.Президент отметила, что Ингури ГЭС очень важна для экономики Грузии, 40% нашей выработки энергии приходится на нее, а значит энергетическая независимость Грузии напрямую связана с Ингури ГЭС и строительством других гидроэлектростанций.Ингури ГЭС стала частью Европейского маршрута индустриального наследия >>В то же время председатель совета директоров компании Enguri Attraction, управляющей ГЭС, Николоз Антидзе отметил, что визит президента будет способствовать развитию туристического значения ГЭС.Фонд развития энергетики и его дочерняя компания "Ингурский туристический центр" приступили к реализации первого этапа проекта "Арочная плотина Ингури ГЭС аттракция мирового уровня" в декабре 2021 года.В рамках проекта планируется обустройство музейно-информационного пространства, смотровых площадок, открытой концертной площадки и канатной дороги.Продолжительность маршрута составляет два часа, и туристы могут посмотреть на мост плотины, тоннель, щиты водохранилища и другие интересные места.История Ингури ГЭС: как снега горных вершин превращались в энергию >>Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977.Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.
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грузия, экономика, новости, туризм, николоз антидзе, ингури гэс, саломе зурабишвили
грузия, экономика, новости, туризм, николоз антидзе, ингури гэс, саломе зурабишвили
Президент Грузии посетила туристическую зону Ингури ГЭС
22:09 16.08.2022 (обновлено: 22:59 16.08.2022)
Визит президента будет способствовать развитию туристического значения ГЭС, заявил управляющей станции
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Ингури ГЭС пользуется популярностью среди туристов и должна стать важной туристической точкой страны, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Восстановление Ингури ГЭС - индустриально-туристического пункта, который в этом году уже посетили 20 тысяч туристов, уже начато. Это необычное место на дороге в Сванетию, вероятно, станет одной из важных туристических точек", - сказала Зурабишвили.
Президент отметила, что Ингури ГЭС очень важна для экономики Грузии, 40% нашей выработки энергии приходится на нее, а значит энергетическая независимость Грузии напрямую связана с Ингури ГЭС и строительством других гидроэлектростанций.
В то же время председатель совета директоров компании Enguri Attraction, управляющей ГЭС, Николоз Антидзе отметил, что визит президента будет способствовать развитию туристического значения ГЭС.
"Визит президента Грузии очень важен, он еще раз популяризирует плотину как индустриальное наследие. Важно и то, что во время этого визита посетители могут увидеть не только плотину и ее окрестности, но и важные места Ингури ГЭС", - сказал Николоз Антидзе.
Фонд развития энергетики и его дочерняя компания "Ингурский туристический центр" приступили к реализации первого этапа проекта "Арочная плотина Ингури ГЭС аттракция мирового уровня" в декабре 2021 года.
В рамках проекта планируется обустройство музейно-информационного пространства, смотровых площадок, открытой концертной площадки и канатной дороги.
Продолжительность маршрута составляет два часа, и туристы могут посмотреть на мост плотины, тоннель, щиты водохранилища и другие интересные места.
Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.
Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977.
Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.