https://sputnik-georgia.ru/20220816/prezident-gruzii-posetila-turisticheskuyu-zonu-inguri-ges-269512081.html

Президент Грузии посетила туристическую зону Ингури ГЭС

Президент Грузии посетила туристическую зону Ингури ГЭС

Визит президента будет способствовать развитию туристического значения ГЭС, заявил управляющей станции 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T22:09+0400

2022-08-16T22:09+0400

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грузия

экономика

новости

туризм

николоз антидзе

ингури гэс

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Ингури ГЭС пользуется популярностью среди туристов и должна стать важной туристической точкой страны, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили."Восстановление Ингури ГЭС - индустриально-туристического пункта, который в этом году уже посетили 20 тысяч туристов, уже начато. Это необычное место на дороге в Сванетию, вероятно, станет одной из важных туристических точек", - сказала Зурабишвили.Президент отметила, что Ингури ГЭС очень важна для экономики Грузии, 40% нашей выработки энергии приходится на нее, а значит энергетическая независимость Грузии напрямую связана с Ингури ГЭС и строительством других гидроэлектростанций.Ингури ГЭС стала частью Европейского маршрута индустриального наследия >>В то же время председатель совета директоров компании Enguri Attraction, управляющей ГЭС, Николоз Антидзе отметил, что визит президента будет способствовать развитию туристического значения ГЭС.Фонд развития энергетики и его дочерняя компания "Ингурский туристический центр" приступили к реализации первого этапа проекта "Арочная плотина Ингури ГЭС аттракция мирового уровня" в декабре 2021 года.В рамках проекта планируется обустройство музейно-информационного пространства, смотровых площадок, открытой концертной площадки и канатной дороги.Продолжительность маршрута составляет два часа, и туристы могут посмотреть на мост плотины, тоннель, щиты водохранилища и другие интересные места.История Ингури ГЭС: как снега горных вершин превращались в энергию >>Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977.Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.

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грузия, экономика, новости, туризм, николоз антидзе, ингури гэс, саломе зурабишвили